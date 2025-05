5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của củ đậu nhưng không phải ai cũng biết

Dựa vào lượng calo của củ đậu mà có thể kết luận củ đậu sẽ không làm bạn tăng cân nếu ăn đúng cách và với liều lượng thích hợp. Củ đậu chứa nhiều nước và chất xơ nên sẽ khiến bạn có cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ tốt cho quá trình giảm cân.

Hỗ trợ giảm cân: Củ đậu giàu chất xơ và tinh bột, giúp cân bằng lượng đường trong máu. Kiểm soát lượng đường trong máu là một trong những cách giúp giảm cân hiệu quả. Đồng thời, bổ sung củ đậu vào chế độ ăn uống giúp tăng lượng chất xơ vào cơ thể, từ đó giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Do đó, củ đậu là loại thực phẩm vô cùng được ưa chuộng trong các thực đơn giảm cân.

Tăng cường chắc xương: Củ đậu có chứa một lượng lớn nitrat, giúp cải thiện lưu thông máu và các khoáng chất như canxi, kali, phốt pho, magie và mangan. Inulin có trong củ đậu giúp giảm nguy cơ loãng xương bằng cách cải thiện khả năng hấp thụ canxi, giữ các khoáng chất khác tốt cho xương.

Tốt cho sức khỏe đường ruột: Một trong những lợi ích tốt nhất của đậu là hỗ trợ lợi ích sức khỏe đường ruột chứa nhiều chất xơ, giúp tăng cường tiêu hóa. Ngoài ra, loại củ này còn chứa các chất prebiotic hợp lý có thể góp phần tạo nên môi trường vi khuẩn có lợi trong lòng và hỗ trợ thêm cho sức khỏe tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ kiểm tra kiềm nén đường: Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Hóa sinh và Dinh dưỡng Lâm sẵn sàng, đậu rất giàu inulin, một chất xơ hòa tan có thể làm giảm lượng đường trong máu, tốt cho người bệnh dẻo đường.

Tác dụng chống oxy hóa: Củ đậu chứa một số chất chống oxy hóa, có tác dụng giới hạn thương tế bào như vitamin C. Trong 130g đậu chứa 26,3mg vitamin C, đáp ứng gần một phần ba nhu cầu cho nam giới trưởng thành và 35% cho phụ nữ. Ngoài ra, củ đậu còn chứa các chất chống oxy hóa khác như vitamin E , selen và beta-carotene. Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể chống lại tổn thương tế bào bằng cách chống lại các gốc tự do, các phân tử có nguy cơ gây ra stress oxy hóa.

Cần lưu ý gì khi ăn đậu?

Mặc dù củ đậu có nhiều lợi ích nhưng không nên chỉ tập trung ăn đậu mà cần tiêu thụ đa dạng chất dinh dưỡng từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo cân bằng.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao trong đậu có thể làm giảm táo bón nhưng cũng có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi , đau bụng và chướng bụng.

Ngoài ra, với các trường hợp cảm giác nhạy cảm có thể được dịch phản ứng sau khi tiêu thụ với biểu hiện như xung quanh miệng.

Củ đậu chứa vitamin C, tinh bột nên khi tiêu thụ củ đậu không nên ăn kèm với các thực phẩm khác chứa nhiều vitamin C như cam, chanh, bưởi... và thực phẩm giàu tinh bột như khoai lang, khoai tây... để tránh dư thừa những chất này gây hại cho cơ cơ.

Cây đậu không ăn lá và hạt vì chúng chứa rotenone và tephrosin. Khi ăn phải hai chất này có thể gây ngộ độc, đau bụng, mủ huyết áp , co giật, rối loạn nhịp tim, suy hô hấp.