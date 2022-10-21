Củ đậu - loại quả "rẻ tiền" dễ tìm dễ mua nhưng lại là "thần dược" cho sức khỏe nhờ những lợi ích này

Trong 100 g củ đậu có 92 g nước, 1 g protit, 6 g glucit, 0.7 g xenluloza, 0.3 g tro, 2,4 g tinh bột, và không chứa các chất béo. Đây là thực phẩm vô cùng lý tưởng đối với phụ nữ muốn giảm cân.

Hiện nay khi thời tiết se lạnh hanh khô, làn da dễ bị mất nước, khô nẻ, chị em có thể dùng củ đậu tươi thái lát, đắp hoặc ép lấy nước để làm mặt nạ bôi mặt sẽ giúp làn da thêm mịn màng, khỏi khô và nứt nẻ, giảm vết nhăn, da căng bóng trắng hơn và hút các chất độc trong lỗ chân lông.

Giống như nhiều loại rau khác, củ đậu rất giàu nước và dinh dưỡng được tạo thành từ các phân tử carbohydrate khác nhau, tốt cho sức khỏe tim mạch. Mặt khác, các Oligofructose inulin có trong củ đậu còn liên quan trực tiếp đến việc giảm cholesterol, tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ngoài ra, trong củ đậu còn có vitamin C (một chất chống viêm và chống lại các gốc tự do) và kali (giúp kiểm soát mức huyết áp) có thể hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa bệnh tim.

Thúc đẩy tiêu hóa tốt

Trong hệ tiêu hóa, Inulin đóng vai trò rất quan trọng, nhằm tăng cường sức đề kháng cho đường ruột. Chất này có tác dụng chữa lành tất cả các vấn đề mà hệ tiêu hóa gặp phải, thường có trong rau củ, hoa quả. Trong củ đậu, chứa một hàm lượng rất lớn Inulin cùng với chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, lưu giữ chất dinh dưỡng nhiều hơn tại đường ruột.

Theo Vinmec, củ đậu hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp giải nhiệt nhanh, giải độc rượu, nhuận tràng do có rất nhiều chất xơ, giảm tăng tiết axit dạ dày.

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Giảm các ảnh hưởng của thời kỳ mãn kinh

Để làm giảm các tác động của thời kỳ mãn kinh cần kích thích tố nữ như phytoestrogen. Chất này có trong củ đậu sẽ giúp chị em phụ nữ vượt qua thời kỳ mãn kinh dễ dàng hơn.

Tăng cường chức năng miễn dịch

Thành phần chất xơ độc đáo của củ đậu có khả năng thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn tốt trong đường ruột, nhờ đó mà hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Bên cạnh đó, chất fructan có trong củ đậu có thể ngăn ngừa đột biến tế bào và sự phát triển của khối u trong cơ quan tiêu hóa.

Kiểm soát căng thẳng

Củ đậu giúp cơ thể được bình tĩnh hơn, giải tỏa căng thẳng. Nó đóng vai trò lớn trong việc ngăn ngừa bệnh suy nhược thần kinh, đau cơ. Đồng thời, củ đậu cũng được xem là có tác dụng giãn cơ nếu sử dụng thường xuyên.