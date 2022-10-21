5 sai lầm thường thấy khi rán cá: cá nát bét, bám mùi khó chịu, mất hết vị và chất dinh dưỡng

Chị em muốn chiên cá vàng ngon giòn đẹp thì nhớ lưu ý tránh mắc 5 sai lầm này:

Cho cá vào chảo khi dầu chưa đủ nóng

Khi rán cá, bạn đừng quá nóng vội mà hãy chờ đến khi dầu nóng sôi hẵng cho cá vào rán. Việc rán bằng lửa vừa sẽ giúp món cá chín đều, bên ngoài vàng ruộm nhưng thịt cá bên trong vẫn giữ được độ mềm ngọt tự nhiên.

Nếu cho cá vào chảo khi dầu chưa đủ nóng sẽ khiến cá bị dính chảo, “ngậm” dầu khiến món ăn vừa mất ngon lại kém đẹp mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Cá còn ướt

Nếu bề mặt cá chưa được thấm khô trước khi cho vào rán, nguy cơ dính chảo khiến thành phẩm bị nát tăng lên, chưa kể dầu ăn sẽ bắn tung tóe khắp bếp. Vì vậy, hãy dùng giấy ăn thấm khô nước trên bề mặt cá rồi mới cho vào chảo.

Rán với lửa quá lớn

Khi rán cá, bạn nên rán với lửa vừa để bề mặt bên ngoài kịp giòn kỹ nhưng phần thịt cá vẫn giữ được nước. Mẹo nấu ăn hay này sẽ giúp món ăn của bạn đạt được độ ngon như nhà hàng.

Nếu rán bằng lửa quá lớn thì bên ngoài da cá rất dễ bị cháy, trong khi đấy phần thịt cá bên trong vẫn chưa kịp chín.

Có muối trong chảo hoặc trên cá

Chất mặn rất dễ gây sáp chảo, đây là điều các bà nội trợ cần biết. Cách khắc phục là rửa sạch chảo, để khô trước khi sử dụng. Với con cá, cần rửa sạch, thấm khô. Với các loại cá một nắng, cá có ướp muối, bạn cần dùng chảo tốt, để dầu nóng già mới cho vào rán, chờ bề mặt thật vàng mới lật.

Ảnh minh họa: Internet

Lật trở liên tục khi rán

Việc lật trở liên tục khi rán sẽ vô tình khiến phần da cá chưa chín vị dính vào chảo, cá bị vỡ nát, không còn ngon.

Thế nên, mẹo rán cá ngon chính là bạn hãy chờ đến khi mặt cá bên kia chín vàng rồi mới lật trở. Dám chắc, bạn sẽ có ngay những phần cá rán nguyên vẹn, hấp dẫn.

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