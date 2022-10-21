Tác dụng diệu kỳ của nước cơm đối với sức khỏe - thực phẩm đắt tiền khó mà sánh bằng

Có thể bạn chưa biết nước cơ mang đến cực kỳ nhiều công dụng cho sức khỏe: giảm thiểu nguy cơ bệnh viêm dạ dày, giảm triệu chứng tiêu chảy, cung cấp năng lượng cho cơ thể,...
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Ngăn ngừa viêm dạ dày, ruột
Trong nước cơm chứa hàm lượng dinh dưỡng tuyệt diệu, đặc biệt là vitamin B1, hỗ trợ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Do đó, uống nước cơm có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh viêm dạ dày và ruột vô cùng hiệu quả.
Chàm bội nhiễm
Thoa nước cơm vào vùng da bị bệnh chàm thường xuyên để nhìn thấy sự khác biệt. Các thành phần tinh bột trong nước cơm có hiệu quả cao trong việc chữa những tác hại của bệnh chàm trên da.
Làm giảm các triệu chứng bệnh tiêu chảy
Ngoài việc ngăn ngừa táo bón, nước cơm cũng là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời để chữa bệnh tiêu chảy. Đặc biệt, nước cơm rất an toàn, ngay cả với trẻ sơ sinh, người có vấn đề về dạ dày cũng không có vấn đề gì cả. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống nước cơm giúp chữa bệnh tiêu chảy ở trẻ sơ sinh rất hiệu quả.
Tăng sữa mẹ
Nhờ chứa vitamin và khoáng chất, nước cơm kích thích sữa mẹ ở các bà mẹ cho con bú. Để khuyến khích việc sản xuất sữa, các bà mẹ có thể uống vài ly một ngày.
Ngăn ngừa ung thư, bệnh mất trí nhớ
Uống nước cơm thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư nguy hiểm. Một số nguồn tin chưa được kiểm chứng cũng cho biết nước cơm có thể bài trừ căn bệnh mất trí nhớ.
Cung cấp nguồn năng lượng hảo hạng
Nước cơm rất giàu carbohydrate. Cơ thể người cần chất này để chuyển hóa thành năng lượng. Vì thế một bát nước cơm mỗi sáng là cách khởi đầy ngày mới thật hứng khởi.
Mỗi khi thấy mệt mỏi, uể oải, bạn đều có thể làm một ly nước cơm.