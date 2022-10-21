Tác dụng diệu kỳ của nước cơm đối với sức khỏe - thực phẩm đắt tiền khó mà sánh bằng

Mẹo vặt trong bếp 21/10/2022 07:02

Có thể bạn chưa biết nước cơ mang đến cực kỳ nhiều công dụng cho sức khỏe: giảm thiểu nguy cơ bệnh viêm dạ dày, giảm triệu chứng tiêu chảy, cung cấp năng lượng cho cơ thể,...

Ngăn ngừa viêm dạ dày, ruột

Trong nước cơm chứa hàm lượng dinh dưỡng tuyệt diệu, đặc biệt là vitamin B1, hỗ trợ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Do đó, uống nước cơm có thể giúp bạn ngăn ngừa bệnh viêm dạ dày và ruột vô cùng hiệu quả.

Tác dụng diệu kỳ của nước cơm đối với sức khỏe - thực phẩm đắt tiền khó mà sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chàm bội nhiễm

Thoa nước cơm vào vùng da bị bệnh chàm thường xuyên để nhìn thấy sự khác biệt. Các thành phần tinh bột trong nước cơm có hiệu quả cao trong việc chữa những tác hại của bệnh chàm trên da.

Làm giảm các triệu chứng bệnh tiêu chảy

Ngoài việc ngăn ngừa táo bón, nước cơm cũng là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời để chữa bệnh tiêu chảy. Đặc biệt, nước cơm rất an toàn, ngay cả với trẻ sơ sinh, người có vấn đề về dạ dày cũng không có vấn đề gì cả. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống nước cơm giúp chữa bệnh tiêu chảy ở trẻ sơ sinh rất hiệu quả.

Tăng sữa mẹ

Nhờ chứa vitamin và khoáng chất, nước cơm kích thích sữa mẹ ở các bà mẹ cho con bú. Để khuyến khích việc sản xuất sữa, các bà mẹ có thể uống vài ly một ngày.

Tác dụng diệu kỳ của nước cơm đối với sức khỏe - thực phẩm đắt tiền khó mà sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngăn ngừa ung thư, bệnh mất trí nhớ

Uống nước cơm thường xuyên có thể giúp ngăn ngừa một số loại ung thư nguy hiểm. Một số nguồn tin chưa được kiểm chứng cũng cho biết nước cơm có thể bài trừ căn bệnh mất trí nhớ.

Cung cấp nguồn năng lượng hảo hạng

Nước cơm rất giàu carbohydrate. Cơ thể người cần chất này để chuyển hóa thành năng lượng. Vì thế một bát nước cơm mỗi sáng là cách khởi đầy ngày mới thật hứng khởi.

Mỗi khi thấy mệt mỏi, uể oải, bạn đều có thể làm một ly nước cơm.

Khám phá 4 lợi ích về sức khỏe "siêu tuyệt vời" của bắp ngô - ngại gì không ăn mỗi ngày

Khám phá 4 lợi ích về sức khỏe "siêu tuyệt vời" của bắp ngô - ngại gì không ăn mỗi ngày

Là loại thực phẩm rẻ tiền nhưng bắp ngô lại mang đến những lợi ích đáng kinh ngạc: bổ mắt, giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giảm cholesterol,...

Xem thêm
Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe lợi ích của nước cơm

TIN MỚI NHẤT

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?