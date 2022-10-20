Khám phá 4 lợi ích về sức khỏe "siêu tuyệt vời" của bắp ngô - ngại gì không ăn mỗi ngày

Chọn thực phẩm 20/10/2022 13:17

Là loại thực phẩm rẻ tiền nhưng bắp ngô lại mang đến những lợi ích đáng kinh ngạc: bổ mắt, giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giảm cholesterol,...

Giảm cân

Râu ngô vốn là nhụy của ngô, chúng là các sợi màu xanh hoặc vàng, có chứa nhiều flavonoid, tannin, saponin, alkaloids, sitosterol, cùng với canxi, kali và magiê.

Các chất phytochemical trong râu ngô điều chỉnh các gen kiểm soát sự tích tụ chất béo, biệt hóa tế bào mỡ trong khi làm tăng tốc độ lipolysis và chuyển hóa axit béo. Điều này có khả năng giúp bạn giảm cân.

Tuy nhiên, đối với hạt ngô thì đã có nhiều bằng chứng cho thấy gây nên tình trạng tăng cân và béo phì do hàm lượng tinh bột dồi dào.

Khám phá 4 lợi ích về sức khỏe 'siêu tuyệt vời' của bắp ngô - ngại gì không ăn mỗi ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ tim

Bắp là thực phẩm cũng có chứa nhiều cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Các chất xơ hòa tan liên kết với cholesterol trong mật, được bài tiết từ gan, sau đó lan truyền đi khắp nơi trong cơ thể để hấp thụ tiếp cholesterol có hại. Ngoài ra, lượng vitamin B trong bắp cũng giúp làm giảm homocysteine. Chúng ta biết rằng, nếu homocysteine tăng cao có thể phá hủy các mao mạch, từ đó mà dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Ăn một bắp ngô cũng có thể cung cấp được 19% lượng vitamin B mỗi ngày.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Một chút ngô tím trong thực đơn của bạn có thể là chìa khóa để ngăn ngừa bệnh tiểu đường và các biến chứng liên quan của nó.

Một nghiên cứu in vitro (thí nghiệm trong ống nghiệm) năm 2018 được công bố trên PLOS One cho thấy rằng các sắc tố anthocyanin được tìm thấy trong ngô tím có liên quan đến việc cải thiện sự hấp thụ glucose và tăng tiết insulin, cũng như kích hoạt thụ thể axit béo tự do -1 và glucokinase, hai dấu hiệu sinh học liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Tốt cho mắt

Bắp ngô cũng giàu beta-carotenoid và folate, cả hai chất này giúp làm chậm quá trình suy thoái điểm vàng liên quan đến tuổi tác. Các nhà khoa học phát hiện thấy, beta-carotenoid trong bắp khi đi vào cơ thể sẽ chuyển thành vitamin A với tỷ lệ cao hơn so với những loại rau củ khác. Mà chúng ta biết rằng, Vitamin A rất cần thiết cho “cửa sổ tâm hồn” vì nó giúp sáng mắt.

Khám phá 4 lợi ích về sức khỏe 'siêu tuyệt vời' của bắp ngô - ngại gì không ăn mỗi ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet
Vitamin B6 có tác dụng gì? Vitamin B6 có trong thực phẩm nào?

Vitamin B6 có tác dụng gì? Vitamin B6 có trong thực phẩm nào?

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Từ khóa:   dinh dưỡng sức khỏe lợi ích của ngô

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