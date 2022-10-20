Hơn cả nến và hoa, đây là những món quà 20.10 mà chị em nào cũng mong muốn

Đặc biệt, bên cạnh danh mục các sản phẩm gia dụng với mức giá giảm sâu, bạn còn có cơ hội nhận ưu đãi mua 1 tặng 1 cùng bộ sưu tập deal đồng giá 210.000 đồng hấp dẫn. Chưa hết, voucher giảm giá lên đến 1 triệu đồng và quà tặng trị giá đến 4.999.000 đồng khi mua sắm tại gian hàng chính hãng của BlueStone cũng là những điểm sáng thu hút của sự kiện này.

Giữa không khí nhộn nhịp của Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, cánh mày râu chắc hẳn đang bận rộn tìm kiếm những món quà ưng ý dành cho người thân, bạn bè. Nếu vẫn chưa có cho mình lựa chọn hợp ý, tham gia ngay chương trình “Sale Lớn Nhất Năm - Bếp Chuẩn Đẳng Cấp” đang diễn ra trên Shopee để “chốt đơn” các sản phẩm gia dụng nổi bật nhất của thương hiệu BlueStone - món quà thiết thực đảm bảo khiến hội chị em tâm đắc.

Tham gia Ngày Hội Thương Hiệu BlueStone “Sale Lớn Nhất Năm - Bếp Chuẩn Đẳng Cấp” trên Shopee để mua sắm các sản phẩm gia dụng với giá tốt nhất.

Còn bây giờ, cùng tham khảo danh sách các sản phẩm được săn đón nhất của trong sự kiện “Sale Lớn Nhất Năm - Bếp Chuẩn Đẳng Cấp” hôm nay và lựa chọn cho người phụ nữ đặc biệt của mình món quà ưng ý nhất.

Nồi chiên không dầu đa năng

Là thiết bị “quen thuộc” trong gian bếp của những người phụ nữ bận rộn, nồi chiên không dầu giúp tối ưu thời gian nấu nướng và đảm bảo sức khỏe cho gia đình khi thưởng thức các món chiên nướng. Tùy theo nhu cầu sử dụng của người nhận, bạn hãy lựa chọn sản phẩm với dung tích phù hợp.

Cụ thể, nếu cần chiên lượng thịt lớn và dày, bạn nên tặng sản phẩm nồi chiên không dầu BlueStone AFB-5888 dung tích 10 lít. Tuy nhiên, nếu chỉ sử dụng để chiên các thực phẩm đơn giản, nồi chiên không dầu điện tử BlueStone AFB-5880 dung tích 5,5 lít sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Nồi chiên không dầu BlueStone AFB-5880 và BlueStone AFB-5888 hiện đang được bán tại Shopee với mức giá lần lượt là 1.999.000 đồng và 2.799.000 đồng. Đặc biệt, bạn còn nhận được thêm voucher 200.000 đồng cùng quà tặng là máy xay sinh tố hoặc bình giữ nhiệt khi chọn mua 2 sản phẩm này.

Máy xay nấu đa năng

Chỉ với một thiết bị, bạn đã có thể dễ dàng thực hiện đa dạng các món ăn từ cháo dinh dưỡng đến các thức uống tốt cho sức khỏe. Máy xay nấu đa năng BlueStone BLB-6035 được trang bị cối xay với bộ đôi công suất, công suất gia nhiệt 900W và công suất xay 800W cùng 6 chế độ nấu tiện lợi, gồm sữa hạt, cháo dinh dưỡng, sữa bắp, súp, sinh tố và sữa lắc. Đây sẽ là quà tặng phù hợp dành cho những cô nàng thành thị bận rộn nhưng vẫn muốn chăm chút cho chế độ dinh dưỡng mỗi ngày.

Máy xay nấu đa năng BlueStone giúp thực hiện các món ăn xay nhuyễn hay món nước một cách dễ dàng và tiết kiệm tối đa thời gian. Đặt mua ngay hôm nay chỉ với 1.999.000 đồng trên Shopee.

Lò vi sóng điện tử

Dịp 20.10 này cũng là cơ hội để bạn và gia đình tân trang lại căn bếp bằng các “trợ thủ” điện tử gia dụng được săn đón trên thị trường. Chẳng hạn, lò vi sóng điện tử BlueStone MOB-7815 với thiết kế 8 chế độ nấu tự động sẽ là món quà khiến chị em không thể phấn khích hơn vì vừa là “trợ thủ” nấu nướng đắc lực, vừa giúp góc nấu nướng trở nên hiện đại, sang trọng hơn muôn phần. Đặc biệt, sản phẩm còn sở hữu tính năng tự động vô hiệu hóa toàn bộ bàn phím, mang đến sự an tâm cho các gia đình có con nhỏ.

Lò vi sóng điện tử BlueStone MOB-7815 đang được trợ giá chỉ còn 1.659.000 đồng khi mua tại gian hàng BlueStone trên Shopee. Đồng thời, bạn sẽ được tặng thêm voucher 100.000 đồng và máy nướng bánh mì hiện đại.

Bếp âm từ đôi BlueStone ICB-6835

Một gợi ý để cánh mày râu lấy lòng “nóc nhà” quyền lực của mình, hãy thay đổi không gian căn bếp quen thuộc bằng một chiếc bếp âm từ hiện đại. Với bề mặt được làm bằng kính Schott Ceran cao cấp đến từ Đức, bếp âm từ đôi BlueStone ICB-6835 sẽ mang lại cảm giác sang trọng cho tổng thể ngôi nhà. Đặc biệt, bếp được trang bị chức năng khóa trẻ em và tự động ngắt điện khi quá nhiệt giúp bảo vệ an toàn cho gia đình bạn.

Sản phẩm bếp âm từ đôi BlueStone ICB-6835 có mức giá 8.999.000 đồng và được tặng kèm voucher lên đến 1 triệu đồng cùng bộ nồi cao cấp đến từ thương hiệu Carez.

Bộ sưu tập đồng giá 210.000 đồng

Ngoài các thiết bị gia dụng với giá từ 1 triệu đồng, BlueStone còn gửi đến bạn danh sách sản phẩm đồng giá 210.000 đồng vô cùng giá trị. Trong đó bao gồm bàn ủi hơi nước, máy nướng bánh mì, máy xay thịt, máy vắt cam cùng nhiều thiết bị tiện lợi khác. Bạn chỉ cần áp mã voucher từ BlueStone được lưu sẵn trong ví là đã có thể dễ dàng chốt đơn với mức giá tiết kiệm này.

Sử dụng ngay voucher từ BlueStone để mua sắm các sản phẩm gia dụng chỉ với giá 210.000 đồng, “chiêu mộ” thêm nhiều sản phẩm chất lượng để dành tặng hội chị em.

Bên cạnh hàng loạt sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi từ BlueStone, người dùng còn nhận được thêm ưu đãi khi thanh toán bằng ví ShopeePay. Cụ thể, khi kích hoạt thành công ví ShopeePay, người dùng sẽ nhận ngay voucher giảm 80.000 đồng cho đơn từ 0 đồng, nhập mã giảm ngay 30.000 đồng cho đơn tiếp theo từ 150.000 đồng cùng nhiều ưu đãi áp dụng cho thanh toán hóa đơn, nạp điện thoại và đặt món tại ShopeeFood. Tham khảo thêm nhiều deal hấp dẫn khác từ BlueStone ngay tại https://shopee.vn/m/bluestone-uu-dai.