Chị em đi siêu thị nên chọn mua loại dầu ăn nào lành mạnh, tốt cho sức khỏe gia đình theo tiêu chí khuyên dùng của chuyên gia?

Dầu dừa có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe và sắc đẹp. Đây là một loại dầu lành mạnh được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Dầu dừa cũng xuất hiện trong bữa ăn của những người theo chế độ ăn Keto và Paleo.

Dầu dừa chứa đến 90% là chất béo bão hòa và cung cấp triglyceride chuỗi trung bình tuyệt vời. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, sử dụng dầu dừa thường xuyên có thể làm tăng nồng độ cholesterol HDL tốt trong cơ thể.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, dầu olive chứa các axit béo không bão hòa giúp giảm viêm, giảm cholesterol và ngăn ngừa các bệnh mãn tính. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại dầu olive khác nhau, bạn nên chọn loại 100% nguyên chất được ép lạnh để nhận về nhiều chất có lợi nhất.

Một lưu ý khác chính là dầu olive không phù hợp cho việc chiên, nướng. Bạn nên sử dụng dầu olive ở nhiệt độ thấp để ngăn thức ăn bị cháy, chẳng hạn như kết hợp cùng salad hoặc rưới dầu olive lên trên các món ăn nóng.

Dầu bơ

Dầu bơ tinh luyện sở hữu điểm bốc khói cao tới 271°C. Chúng cũng đem lại một lượng lớn chất béo không bão hòa đơn và có thể dùng để chế biến món nướng vì gần như không sở hữu hương vị.

Wendy Bazilian, phó giáo sư kiêm chuyên gia dinh dưỡng tại San Diego cho biết, đây là một loại dầu lành mạnh và sở hữu một số chất dinh dưỡng trong quả bơ. Dù vậy, dầu bơ lại khá đắt đỏ do được sản xuất với lượng nhỏ và không thông dụng bằng các loại khác.

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Dầu hạt cải

Dầu hạt cải được chiết xuất từ hạt của cây cải dầu, cùng họ với súp lơ hoặc bông cải xanh. Theo các chuyên gia, dầu hạt cải mang tới một nguồn chất béo lành mạnh. Chỉ cần một muỗng canh dầu cải, chúng ta đã thu nạp đc 8g chất béo không bão hòa đơn. Ngoài ra, loại dầu ăn này cũng chứa nhiều axit béo omega-3 giúp chông lại chứng viêm, giãm mỡ gan, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim.

Cùng với dầu olive, dầu hạt cải là một trong những loại dầu được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kyd khuyên dùng cho một chế độ ăn uống tốt cho tim mạch. Đây cũng là loại dầu thích hợp nhất để chiên, rán hoặc nướng các loại thịt và rau củ quả.

Dầu đậu nành

Dầu đậu nành có nguồn gốc từ hạt của cây đậu nành và thường được bán dưới dạng dầu thực vật. Dầu đậu nành chứa nhiều vitamin K, giúp tăng cường sự chắc khỏe của xương. Loại dầu này cũng nổi tiếng với việc giúp giảm thiểu cholesterol trong cơ thể. Cũng như dầu mè và dầu bơ, dầu đậu nành thường được dùng để nướng, chiên hoặc áp chảo.