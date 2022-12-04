Da đẹp, cân nặng chuẩn chỉnh nhờ ăn sữa chua vào 4 thời điểm vàng

Nhiều chị em thắc mắc rằng nên ăn sữa chua vào thời điểm nào để nhận được hết tất cả lợi ích 'vàng' như đẹp da, đẹp dáng, tốt cho hệ tiêu hóa,... Dưới đây là 4 thời điểm tốt nhất để bổ sung sữa chua.
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Ăn sau khi luyện tập
Trong quá trình luyện tập, cơ bắp của chúng ta sẽ bị căng. Ăn sữa chua là cách để bổ sung protein, carbohydrate, canxi và lợi khuẩn giúp cơ bắp phục hồi nhanh hơn.
Ngoài ra, sau khi luyện tập, mức năng lượng trong cơ thể giảm xuống. Lúc này, ăn một hộp sữa chua giúp bù đắp mức năng lượng hao hụt này, giảm mệt mỏi mà không khiến bạn bị tăng cân.
Bên cạnh đó, vitamin B có trong sữa chua còn giúp tăng sức đề kháng của cơ thể, chống lại các tác hại của tia bức xạ từ các thiết bị điện tử. Sữa chua còn chứa tyrosine và đường giúp tăng năng lượng, xoa dịu cảm giác mệt mỏi sau nhiều giờ làm việc căng thẳng.
Bạn có thể kết hợp sữa chua với các loại trái cây để tăng dinh dưỡng và thêm hương vị cho món ăn.
Ăn sau các bữa ăn chính khoảng 1 giờ
Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, thời điểm vàng để ăn sữa chua là khoảng 1-2 giờ sau các bữa ăn chính trong ngày. Khi đó, lợi khuẩn có trong sữa chua sẽ dễ dàng vượt qua môi trường khắc nghiệt của dạ dày, gia tăng hiệu quả hỗ trợ đường ruột của sữa chua.
Buổi sáng
Để bắt đầu ngày mới với nguồn năng lượng cho cả ngày làm việc, cơ thể chúng ta cần được bổ sung các chất dinh dưỡng một cách đầy đủ.
Việc uống một cốc sữa chua hoặc ăn một hộp sữa chua sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ canxi. Ngoài ra, khi thêm sữa chua vào bữa ăn sáng sẽ giúp kích thích vị giác, thúc đẩy cảm giác ăn ngon miệng.
Tuy nhiên cần nhớ rằng, tuyệt đối không ăn sữa chua khi bụng rỗng vì dịch vị của dạ dày sẽ phá hủy các vi khuẩn có lợi trong sữa chua. Bạn nên kết hợp ăn sữa chua với bánh mì, ngũ cốc hoặc hoa quả sấy, vừa ngon miệng mà còn đảm bảo dinh dưỡng.
Ăn vào lúc xế chiều
Xế chiều là thời điểm cơ thể bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi và cần bổ sung năng lượng. Chọn bữa ăn nhẹ ít calo, nhiều dinh dưỡng như sữa chua sẽ lành mạnh, có lợi cho sức khỏe, giúp giữ dáng, giữ da hơn rất nhiều so với những thức ăn nhanh chứa nhiều dầu mỡ và nhiều calo.