Tuyệt chiêu giặt quần áo bằng máy giặt ít bị xoắn và nhăn sau khi giặt

Sử dụng 2 vỏ chai nước có thể giúp giảm tình trạng quần áo bị xoắn vào nhau. Chai nước có thể thay đổi hướng của dòng nước, tăng sức quay và đóng vai trò vật cản không cho quần áo quấn chặt, xoắn vào nhau.

Khi cho chai nhựa vào máy giặt, bạn không nên vặt nắp quá chặt. Nới lỏng nắp một chút để có thể thay đổi hướng của nước và làm cho nước trong máy giặt hoạt động hiệu quả hơn.

Nhiều chị em phụ nữ chia sẻ kinh nghiệm là không nên mua những loại áo quần làm từ vải cô tông hay tơ tằm bởi vì những loại vải này thường dễ nhăn khi giặt bằng máy. Tuy nhiên, nếu bạn đã lỡ sở hữu chúng rồi thì trước khi giặt, bạn nên phân loại và giặt riêng theo từng chất liệu khác nhau.

Thông thường, những loại quần áo được làm từ chất liệu có độ co giãn tốt như vi sợi, đũi,... có thể chịu được sức mạnh và tốc độ quay của lồng giặt nên sẽ không để lại quá nhiều vết nhăn. Nhưng cũng có những loại chất liệu dù có sử dụng chương trình giặt nhẹ cũng làm nó nhăn nheo, gây mất thẩm mỹ như jeans, kaki,...

Do đó, bạn không nên giặt chung các loại vải thun mềm với vải jeans, nếu không đồ sẽ bị quấn chặt và máy sẽ nhồi cho nhăn nhúm.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn tốc độ vắt hợp lý

Chế độ vắt quần áo cũng là yếu tố ảnh hưởng rất nhiều đến quần áo của bạn. Bạn nên chọn các chế độ giặt dành riêng cho từng loại vải nếu chúng có sẵn trên máy giặt của bạn và chọn tốc độ vắt vừa phải, tốt nhất nên chọn chế độ vắt đồ len. Với những loại vải dễ nhăn như vải lụa, vải lanh thì nên chọn tốc độ quay thấp vì càng quay nhanh, quần áo càng bị xoắn vào nhau chặt hơn, làm chúng nhăn nhiều hơn.

Phơi ngay sau khi giặt

Phơi ngay sau khi giặt sẽ giúp hạn chế việc trang phục bị nhăn. Hơn nữa, quần áo còn ướt sẽ giúp việc kéo phẳng nếp nhăn dễ dàng hơn.

Trước khi phơi, bạn hãy giũ quần áo thật mạnh. Có thể trải quần áo ra rồi dùng tay miết để giảm các nếp nhăn.

Nên treo quần áo thay vì gấp

Khi quần áo đã khô bạn rút vào và treo quần áo vào tủ sẽ tránh nếp nhăn hơn. Nếu gấp lại sẽ để lại những đường gấp khiến quần áo không được phẳng so với việc treo quần áo.

Dùng túi giặt quần áo

Túi giặt thường được làm bằng vải lưới mỏng, với nhiều lỗ thủng để cho nước và bột giặt thấm được vào quần áo. Khi giặt, bạn nên cho áo quần vào túi giặt để chúng không bị quấn chặt vào nhau. Việc dùng túi giặt còn giúp hạn chế hư tổn cho quần áo của bạn khi giặt bằng máy.

Tuy nhiên, túi giặt chỉ phù hợp sử dụng cho những loại quần áo có kích thước nhỏ với chất liệu mỏng nhẹ. Một số chất liệu quần áo như jeans, kaki,... thì bạn không nên cho vào túi giặt bởi vì chúng quá dày nên máy giặt sẽ không thể giặt sạch được từng lớp vải.