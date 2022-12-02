Hành lá mua quá nhiều dùng không hết, muốn trữ hành được lâu thì áp dụng ngay 4 cách!

Mẹo vặt trong bếp 02/12/2022 07:52

Nếu bạn là tín đồ của hành lá hay đơn giản là lỡ mua quá nhiều ăn không hết muốn bảo quản chúng để có thể sử dụng tiếp trong thời gian dài thì thử ngay 4 cách dưới đây: hành đảm bảo giữ được tươi lâu mà vẫn trọn vẹn mùi vị.

Thái nhỏ hành lá, cấp đông

Thay vì để cả cả cây hành, bạn nên thái nhỏ hành lá, hệt như cách thái hành để cho vào canh. Sau đó bạn bỏ phần hành đã thái vào hộp kín rồi cất trong ngăn đá tủ lạnh. Mặc dù hành sẽ hơi héo một chút nhưng sẽ không dập úng.

Bạn có thể chia thành từng phần đủ cho 1 lần nấu. Mỗi khi nấu ăn, bạn lấy một phần hành lá ra rồi cho vào nấu như bình thường. 

Tuy nhiên bạn cần lưu ý, phần hành này cần được nhặt sạch sẽ, bỏ những lá úa vàng, cũng như cắt bỏ rễ, sau đó rửa lại bằng nước sạch và để khô. Bạn tuyệt đối không nên cho thêm nước vào hộp đựng hành kẻo sau lại dở khóc dở cười như hình dưới nhé!

Hành lá mua quá nhiều dùng không hết, muốn trữ hành được lâu thì áp dụng ngay 4 cách! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm trong dầu

Rửa sạch hành lá và cắt bỏ rễ, cắt hành ra thành các đoạn dài khoảng 3 - 4 lóng tay. Cho hành vào tô hoặc dĩa sâu.

Đun nóng khoảng 2 chén dầu ăn trên lửa vừa cho đến khi dầu nóng lên. Tắt bếp và đổ dầu lên hành, để yên chờ đến khi hành nguội, sau đó cho vào trong lọ hoặc hộp thủy tinh, đậy kín nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Với cách này hành lá sẽ giữ được hơn một tuần.

Đặt trong ngăn mát

Nếu đặt hành lá trực tiếp trong tủ lạnh, tối đa chỉ bảo quản được một tuần. Nếu như để lẫn hành lá lẫn với các loại rau củ khác, hương vị cũng như độ tươi ngon của chúng sẽ nhanh chóng mất đi.

Nên sử dụng màng bọc thực phẩm để bảo quản nguyên liệu này. Chia hành lá thành những phần nhỏ, đủ cho nhu cầu sử dụng mỗi lần. Sử dụng màng bọc thực phẩm bọc kín. Chú ý nên quấn chặt tay, sau đó cho vào ngăn mát tủ lạnh, nơi bảo quản rau củ tươi. Hành lá bảo quản theo cách này có thể sử dụng trong vòng một tháng mà không bị biến chất hay héo vàng.

Chú ý là hành lá chỉ nên bảo quản tối đa bốn tuần, khi lấy ra ngoài cần chế biến ngay.

Hành lá mua quá nhiều dùng không hết, muốn trữ hành được lâu thì áp dụng ngay 4 cách! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đựng trong lọ nước

Rửa sạch hành đến tận rễ nhưng đừng cắt bỏ phần rễ đi, chuẩn bị 1 ly nước sạch, nên chọn ly trong suốt để dễ quan sát. Cho các nhánh hành lá vào ly, dùng 1 lớp bọc mỏng bao lại.

Sau đó bảo quản ở nơi thoáng mát là được. Với cách này hành lá sẽ bảo quản được 3 tuần.

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