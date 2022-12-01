Dọn sạch đồ inox bằng những mẹo dưới đây, inox sáng như mới

Mặc dù bền bỉ nhưng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định thì inox lại xuất hiện những mảng bám gây mất thẩm mỹ. Học những mẹo làm sáng dưới đây giúp cho các chất bẩn tích tụ trên inox biến mất nhanh chóng.
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Làm sạch vòi inox với chanh và baking soda
Hầu như bếp nhà nào cũng có chanh và baking soda. Chanh có tính axit mạnh nên khả năng khử trùng tốt. Nếu kết hợp cùng với baking soda sẽ giúp làm tăng tính tẩy rửa của chanh và tăng hiệu quả vệ sinh gấp đôi.
Bạn chuẩn bị 3 quả chanh, 3 muỗng baking soda, 1 miếng bọt biển hoặc khăn sạch và 1/2 chén nước ấm. Sau đó thực hiện như sau:
- Bạn cắt đôi quả chanh rồi vắt lấy nước cốt.
- Bạn trộn baking soda và chanh vào nước ấm đến khi hòa tan thành hỗn hợp thống nhất.
- Tiếp đến bạn lấy miếng bọt biển thấm vào dung dịch trên rồi chà lên vòi inox đến khi sạch hết các vết bám.
- Cuối cùng rửa vòi lại với nước sạch là sẽ sáng bóng như mới.
Nước lau kính
Bạn có thể lựa chọn nước lau kính để vệ sinh vết bẩn và làm sạch đồ inox trong gia đình.
Đồ inox sẽ bị lưu lại dấu tay trong quá trình sử dụng bạn có thể dùng nước lau kính xịt vào và dùng khăn lau sạch, sau đó rửa lại bằng nước sạch, như vậy đồ inox của bạn đã sạch và sáng bóng rồi.
Sử dụng bột mì
Bột mì cũng có thể làm sạch vết rỉ và khoác lên vẻ sáng mới cho các món đồ inox nhà bạn. Ngạc nhiên chưa. Hãy thử các bước sau nhé:
- Làm sạch sơ tất cả bụi bẩn, vết dơ bằng nước.
- Dùng bột mì phủ lên bề mặt vật dụng và giữ trong khoảng vài phút,
- Mang nồi rửa sạch lại và inox sẽ trở nên lấp lánh, sáng bóng hơn.
Dùng Coca cola
Chắc hẳn nhiều người đã biết đến công dụng làm sạch của coca. Bạn chỉ cần đổ một ít coca lên vòi nước và chờ khoảng 5-10 phút. Tiếp đến dùng bàn chải cọ thật sạch vòi là vòi nước bằng inox sẽ sáng bóng như ban đầu.
Làm sáng đồ inox bằng nước ấm
Với những vết ố vàng, xỉn màu mới bám trên bề mặt inox thì chỉ cần dùng nước ấm hoặc nóng là đủ. Bạn có thể đun trực tiếp nước trong nồi cho tới khi nóng thì sử dụng khăn mềm để thấm nước. Lưu ý là bạn không nên dùng khăn cứng vì dễ gây ra các vết xước trên mặt inox. Bạn nên sử dụng các loại khăn sợi, chúng sẽ giúp inox được sạch nhanh vì khả năng hút ẩm và không làm xước mặt inox.