Không thể ngờ rượu trắng lại có thể làm các vật dụng trong nhà sạch sáng bóng không tì vết

Mẹo vặt trong bếp 30/11/2022 14:19

Bạn hãy thử đem rượu trắng lau dọn các vật dụng này nếu chúng có những vết bẩn cứng đầu, kết quả sẽ khiến bạn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy!

Làm sạch màn hình điện thoại

Sau một thời gian sử dụng, điện thoại của bạn sẽ trông khá bẩn, bám dính nhiều dấu vân tay. Thực tế là điện thoại có rất nhiều vi khuẩn. Để làm sạch nó, bạn nhỏ một giọt rượu lên màn hình điện thoại rồi lấy khăn lau kính lau nhẹ nhàng, màn hình điện thoại sẽ sạch bóng như mới, không còn dầu vân tay nữa.

Bên cạnh đó, rượu cũng chứa các chất hữu cơ, có thể tạo thành một lớp bảo vệ trên bề mặt màn hình điện thoại.

Không thể ngờ rượu trắng lại có thể làm các vật dụng trong nhà sạch sáng bóng không tì vết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh dây cáp sạc

Dây cáp sạc điện thoại hay tai nghe thường dễ bị bụi bẩn bám vào, chuyển thành màu đen sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên, rất khó để làm sạch nó bằng nước lã hay khăn ẩm thông thường.

Lúc này, bạn có thể dùng khăn nhúng vào rượu trắng rồi lau dây cáp sạc. Nó sẽ lập tức chuyển sang màu trắng như mới.

Không thể ngờ rượu trắng lại có thể làm các vật dụng trong nhà sạch sáng bóng không tì vết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh bàn ghế, cửa kính 

Đầu tiên, bạn dùng một miếng vải thấm trực tiếp vào phần rượu đã chuẩn bị (khoảng 300ml), vắt sơ cho miếng vải được ráo nước.

Tiếp theo, dùng miếng vải đã thấm rượu lau chùi toàn bộ bề mặt cửa kính, bàn ghế. Sau vài phút, đồ dùng sẽ nhanh chóng sạch sẽ và sáng bóng ngay bởi rượu có tác dụng làm sạch và sáng đồ dùng gia đình cực kỳ hiệu quả.

Lau chùi bồn rửa bát

Mặc dù sau mỗi lần rửa bát bạn luôn vệ sinh bồn rửa cẩn thận nhưng nó vẫn bám một lớp cặn trắng trên bề mặt. Đôi khi ống thoát nước cũng bị ẩm mốc và bốc mùi.

Có nhiều cách khác nhau để làm sạch bồn rửa bát, một trong những cách đơn giản nhất là dùng rượu trắng. Bạn chỉ cần pha một chút rượu trắng với baking soda rồi lấy giẻ nhúng vào dung dịch đó và lau bồn rửa bát thì các mảng bám cứng đầu sẽ trôi sạch.

Bạn cũng có thể đổ dung dịch đó trực tiếp xuống ống thoát nước. Làm như vậy thì mùi hôi khó chịu từ ống cống sẽ không còn nữa.

Lau ấm điện

Ấm điện là một trong những vật dụng phổ biến trong nhà, nhưng ấm sau khi sử dụng lâu ngày sẽ có rất nhiều vết bẩn bám trên bề mặt.

Để làm sạch ấm điện, bạn hãy đổ một ít rượu trắng lên khăn và dùng nó để lau sạch bề mặt của ấm. Chỉ sau vài đường cơ bản, ấm điện sẽ sạch như mới.

Lỡ cắt chanh nhưng dùng không hết, thử ngay 4 cách bảo quản sao đây, để cả tháng vẫn tươi

Lỡ cắt chanh nhưng dùng không hết, thử ngay 4 cách bảo quản sao đây, để cả tháng vẫn tươi

Là loại nguyên liệu luôn sẵn có trong mỗi gia đình, nhiều chị em đôi lúc cắt dở chanh nhưng không biết cách bảo quản thì chanh sẽ hỏng nhanh chóng. Hãy áp dụng ngay những mẹo này, chị em tiết kiệm được một khoảng tiền chợ!

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt gia đình rượu trắng sử dụng rượu trắng để lau dọn

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 1 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?