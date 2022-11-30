Không thể ngờ rượu trắng lại có thể làm các vật dụng trong nhà sạch sáng bóng không tì vết

Sau một thời gian sử dụng, điện thoại của bạn sẽ trông khá bẩn, bám dính nhiều dấu vân tay. Thực tế là điện thoại có rất nhiều vi khuẩn. Để làm sạch nó, bạn nhỏ một giọt rượu lên màn hình điện thoại rồi lấy khăn lau kính lau nhẹ nhàng, màn hình điện thoại sẽ sạch bóng như mới, không còn dầu vân tay nữa.

Bên cạnh đó, rượu cũng chứa các chất hữu cơ, có thể tạo thành một lớp bảo vệ trên bề mặt màn hình điện thoại.

Dây cáp sạc điện thoại hay tai nghe thường dễ bị bụi bẩn bám vào, chuyển thành màu đen sau một thời gian sử dụng. Tuy nhiên, rất khó để làm sạch nó bằng nước lã hay khăn ẩm thông thường.

Lúc này, bạn có thể dùng khăn nhúng vào rượu trắng rồi lau dây cáp sạc. Nó sẽ lập tức chuyển sang màu trắng như mới.

Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh bàn ghế, cửa kính

Đầu tiên, bạn dùng một miếng vải thấm trực tiếp vào phần rượu đã chuẩn bị (khoảng 300ml), vắt sơ cho miếng vải được ráo nước.

Tiếp theo, dùng miếng vải đã thấm rượu lau chùi toàn bộ bề mặt cửa kính, bàn ghế. Sau vài phút, đồ dùng sẽ nhanh chóng sạch sẽ và sáng bóng ngay bởi rượu có tác dụng làm sạch và sáng đồ dùng gia đình cực kỳ hiệu quả.

Lau chùi bồn rửa bát

Mặc dù sau mỗi lần rửa bát bạn luôn vệ sinh bồn rửa cẩn thận nhưng nó vẫn bám một lớp cặn trắng trên bề mặt. Đôi khi ống thoát nước cũng bị ẩm mốc và bốc mùi.

Có nhiều cách khác nhau để làm sạch bồn rửa bát, một trong những cách đơn giản nhất là dùng rượu trắng. Bạn chỉ cần pha một chút rượu trắng với baking soda rồi lấy giẻ nhúng vào dung dịch đó và lau bồn rửa bát thì các mảng bám cứng đầu sẽ trôi sạch.

Bạn cũng có thể đổ dung dịch đó trực tiếp xuống ống thoát nước. Làm như vậy thì mùi hôi khó chịu từ ống cống sẽ không còn nữa.

Lau ấm điện

Ấm điện là một trong những vật dụng phổ biến trong nhà, nhưng ấm sau khi sử dụng lâu ngày sẽ có rất nhiều vết bẩn bám trên bề mặt.

Để làm sạch ấm điện, bạn hãy đổ một ít rượu trắng lên khăn và dùng nó để lau sạch bề mặt của ấm. Chỉ sau vài đường cơ bản, ấm điện sẽ sạch như mới.