Thổi bay cặn bẩn ấm đun nước trong tích tắc chỉ với 3 mẹo đơn giản ai cũng thực hiện được

Đầu tiên, bạn cần đổ baking soda vào ấm nước. Nguyên liệu này có tác dụng tẩy rửa rất tốt, được sử dụng trong nấu ăn nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng để vệ sinh ấm nước, không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe .

Sau đó, bạn hãy đổ nước vào khoảng nửa ấm rồi đun sôi. Khi sôi, cặn bẩn trong ấm cũng sẽ từ từ bong ra.

Tiếp đó, hãy đổ một lượng giấm trắng thích hợp vào ấm. Giấm trắng gặp baking soda sẽ tạo ra phản ứng và giúp làm mềm các cặn bẩn bên trong ấm.

Bạn chỉ cần để nước trong ấm khoảng 10 phút cho cặn bẩn tan hết. Sau đó, đổ nước trong ấm ra, rửa lại ấm bằng nước sạch là có thể thấy ấm đã sạch bong.

Nếu ấm dùng lâu ngày và không được vệ sinh, cặn bẩn cứng đầu bám không ra, bạn có thể sử dụng miếng cọ để chà nhẹ để loại bỏ vết bẩn. Cuối cùng là tráng lại ấm với nước sạch là được.

Baking soda và giấm ăn không để lại mùi như các hóa chất tẩy rửa lại rất an toàn với sức khỏe, bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng để làm sạch ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ trứng

Vỏ trứng cũng có tác dụng lấy đi lớp cặn bám dính trên ấm đun nước một cách dễ dàng. Hãy đập vụn vỏ trứng và đặt vào trong ấm đun nước. Sau đó, bạn đổ khoảng nửa ấm nước, dùng đũa quấy đều rồi luộc chín khoảng nửa tiếng. Đổ vỏ trứng ra, lau sạch 2 lần là các cặn bẩn bị bong ra và ấm lại sạch bóng.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng khoai tây hoặc vỏ khoai tây

Nghe thì có vẻ vô lý nhưng thực chất khoai tây lại có khả năng làm sạch ấm đun nước nhà bạn một cách “thần kỳ”. Cách làm này sẽ đạt hiệu quả tốt hơn đối với những ấm đun nước mới, khi mua ấm về bạn cho đầy vỏ khoai và nước vào ấm, sau đó đun sôi và rửa sạch thì sau này cặn bẩn sẽ chẳng còn “cơ hội” mà xuất hiện nữa.

Đối với những chiếc ấm đã cũ và có cặn bẩn, bạn cho vỏ khoai hoặc cắt nhỏ khoai tây cho vào ấm nước vừa đủ, cũng thực hiện thao tác đun sôi. Những mảng bám, cặn bẩn khó ưa sẽ tự động “không cánh mà bay” trong tích tắc.