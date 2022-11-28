3 loại nước chấm gà mới toanh, "ngon nhức nách" lại siêu dễ làm như pha muối tiêu chanh, các chị em nên thử ngay!

Lá chanh thái chỉ. Chanh bào lấy phần vỏ xanh, băm nhỏ. Trộn đều đường, muối, bột ngọt, ớt băm và vắt một quả chanh. Sau đó, cho vỏ chanh và lá chanh vào trộn đều.

2. Nước chấm xí muội siêu cay

Nguyên liệu: 2 thìa cà phê bột bắp, 4 trái ớt ( nên sử dụng loại ớt sừng ), nửa củ tỏi, nước lọc, đường , giấm ăn và 1 thìa cà phê muối.

Ảnh minh họa: Internet

Đổ hỗn hợp tỏi ớt đã sơ chế trên ra một chiếc tô .Thêm muối, đường, giấm ăn , nước lọc vào bát rồi dùng một chiếc thìa để khuấy đều hỗn hợp này .Đổ hỗn hợp trên vào chảo, bắc lên nhà bếp đun sôi ở trên mức lửa nhỏ. Chú ý nên vừa đun vừa khuấy để các gia vị hòa tan trọn vẹn nhé .Đổ bột bắp vào bát, thêm khoảng chừng 3 thìa canh nước lọc rồi trộn đều cho tới khi bột tan trọn vẹn mà không bị vón cục .Vừa đổ vừa khuấy đều nước bột bắp vào hỗn hợp đang sôi trong khoảng chừng 2 phút. Khi thấy ớt chín mềm , và hỗn hợp hơi sánh lại là hoàn thành xong món nước chấm.

Gà nướng sẽ dậy mùi và bắt vị hơn khi ăn cùng loại nước chấm siêu cay, kích thích này.

3. Nước chấm kiểu Hàn Quốc

Nguyên liệu: 30ml tương đậu nành Hàn Quốc (Doenjang), 10ml tương ớt Hàn Quốc (Gochujang), 15ml dầu vừng, 3 thìa cà phê tỏi băm, 3 thìa hành tây băm, 4 thìa cà phê vừng rang, mật ong/đường, 1 thìa canh hạt dẻ cười băm nhỏ (tùy thích)

Ảnh minh họa: Internet

Trộn tất cả các nguyên liệu trên với nhau. Sau đó chia thành những phần chấm nhỏ chia cho mỗi người và dùng kèm với gà và các món thịt nướng. Ngoài ra, loại nước chấm này còn có thể dùng để chấm các món ăn khác như thịt luộc, ăn kèm với cơm cũng rất hợp.