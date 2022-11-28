Làm thế nào để bảo quản chuối được tươi lâu?

Là loại trái cây chín rất nhanh nên rất nhanh hỏng. Chị em học ngay những cách bảo quản này, rất đơn giản dễ làm, chuối chín được lâu, mà vẫn thơm ngon đến bất ngờ.

Xả dưới nước lạnh

Sau khi thu hoạch chuối và vận chuyển, ít nhiều cũng dính đất cát cùng bụi bẩn - là những tác nhân khiến vi khuẩn sinh sôi, nhanh gây hư thối. Cho nên, sau khi mua về mọi người đừng để yên một góc, thay vào đó hãy đem chuối rửa dưới vòi xả, nhờ lực mạnh đánh bay những tác nhân, làm sạch hoàn toàn. Xong xuôi dùng khăn sạch lau khô thì yên tâm để chuối ăn dần trong vòng 7 ngày.

Bảo quản chuối trong tủ lạnh

Nếu chuối đã chín đều, bạn hãy cho chúng vào tủ lạnh để có thể kéo dài thời gian “sử dụng” thêm khoảng 4 ngày. Để giữ cho chuối tươi lâu trong tủ lạnh, hãy thực hiện theo những hướng dẫn sau:

- Chọn lấy những quả chuối chín vàng.

- Cho chúng vào túi nhựa có khóa kéo (loại chuyên dùng để bảo quản thực phẩm, trái cây trong tủ lạnh, có bán ở các siêu thị).

- Cho túi đựng chuối vào ngăn mát của tủ lạnh.

- Điều chỉnh nhiệt độ trong tủ lạnh ở mức khoảng 3 độ C.

- Sử dụng chuối đã được để lạnh chỉ trong vòng 4 ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Treo chuối lên

Chuối sẽ bắt đầu chín ngay từ khi được cắt khỏi cây. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ khí ethylene thoát ra từ cuống chuối. Khí ethylene hoạt động như một loại hoóc môn thực vật, có tác dụng kích thích trái cây mau chín, theo Reader’s Digest.

Tuy nhiên, khi treo chuối lên bằng móc hoặc dây, loại khí này lại ít tác động đến chuối hơn. Ngoài ra, treo chuối cũng giúp trái không bị thâm như khi đặt trên bàn.

Ảnh minh họa: Internet

Úp mặt lõm xuống

Thường thì mọi người đặt mặt cong của nải chuối xuống và mặt lõm ngửa lên trên. Cứ nghĩ cách đặt ấy không có vấn đề cho đến khi thấy chuối chín siêu nhanh, đồng nghĩa chưa kịp ăn hết đã hư hỏng, quăng bỏ hoang phí. Vì vậy, mọi người cần rút kinh nghiệm, thay đổi cách đặt chuối. Hãy đặt ngược lại, úp mặt lõm xuống bề mặt sẽ làm giảm diện tích bị nén của quả chuối, giúp chuối tươi lâu hơn.

Mua chuối khi còn xanh

Cách đơn giản nhất để lưu trữ chuối lâu hơn là mua những trái còn xanh. Khi mua, hãy lựa những nải còn xanh nhất. Nhờ vậy, chuối sẽ chín từ từ và chúng ta có thể ăn dần, theo Reader’s Digest.

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