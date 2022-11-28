Rửa hộp nhựa dính dầu mỡ chưa bao giờ dễ đến thế, thử ngay 4 cách làm sạch này, dầu mỡ và mùi bay sạch

Một mẹo làm sạch vết bẩn cực hiệu quả mà phải nói là đơn giản nhất nhất nhất là ngâm với nước ấm có hoà một ít nước rửa chén là được. Vì nước ấm sẽ giúp khử mùi và dễ dàng rửa sạch các vết bẩn cứng đầu bám trên hộp nhựa đó. Thử đi sẽ thấy được điều kì diệu á.

Thông thường, nếu thức ăn nhiều dầu mỡ bám, nhiều người hay dùng nước nóng để tráng lại sau khi rửa nước rửa bát. Tuy nhiên, cách này nhiều khi vẫn không đánh bay được vết dầu mỡ trên hộp nhựa.

Tốt nhất, bạn ngâm hộp nhựa vào dung dịch nước nóng kết hợp với muối pha loãng sẽ giúp vết dầu mỡ, chất ố vàng cũng được dễ dàng làm sạch.

Cách thực hiện như sau:

- Bước 1: Pha muối với nước nóng theo tỷ lệ cứ 1 lít nước cho 3 thìa cà phê muối. Nếu lượng hộp tăng lên thì bạn tăng thêm lượng nước nóng và muối.

- Bước 2: Ngâm hộp nhựa trong nước muối nóng khoảng 10 phút. Sau đó, lấy ra rửa lại bằng nước rửa bát.

- Bước 3: Dùng nước ấm tráng lại một lần nữa để hộp nhựa được sạch hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng giấm

Giấm gạo mà chúng ta dùng hàng ngày thường có thành phần chính là dung dịch axit axetic. Dung dịch này cũng có khả năng làm sạch dầu mỡ hữu hiệu.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện vô cùng đơn giản:

Dùng giấy ăn thấm vào nước giấm rồi lau đều khắp các mặt của hộp nhựa, đặc biệt ở vùng có dính nhiều dầu mỡ.

Để trong 3 phút rồi rửa lại với nước rửa chén như bình thường. Như vậy khi cầm vào hộp nhựa, bạn sẽ không còn cảm giác hộp bị trơn nữa.

Dùng baking soda

Hẳn chúng ta đã quá quen với khả năng làm sạch của baking soda, trong đó có loại bỏ vết bẩn và mùi cho đồ nhựa.

Cách làm: Chỉ cần đổ một ít nước ấm và một ít bột baking soda rồi chà sát bên trong và xung quanh hộp. Sau đó để yên chúng một ngày rồi rửa lại sạch sẽ. Cứ làm như vậy cho đến khi hộp sạch hẳn vết bẩn và mùi hôi. Bạn có thể tìm mua baking soda ở những của hàng bán đồ làm bánh.