Làm cách nào để chiên thức ăn không bị dầu bắn vào người?

Mẹo vặt trong bếp 29/11/2022 12:24

Các món ăn dầu mỡ luôn là món ăn đưa miệng, các thành viên trong gia đình ai cũng thích. Tuy nhiên không phải ai cũng thích dầu văng tứ tung, dầu nóng bắn vào người rất nguy hiểm. Thử ngay những mẹo này để không còn đắng đo với các món chiên nhé!

Thêm muối, bột mì hoặc bột ngô vào chảo

Muối, bột mì, bột ngô sẽ giúp hút bớt nước và độ ẩm trong thực phẩm, ngăn chặn tình trạng dầu mỡ bắn ra ngoài.

Làm cách nào để chiên thức ăn không bị dầu bắn vào người? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cho dầu vào chảo, bạn hãy cho một ít muối hoặc bột mỳ, bột ngô vào chảo. Tiếp đó mới bỏ thực phẩm vào chiên.

Sử dụng hoa tiêu

Chỉ cần thả vào chảo một ít hoa tiêu sẽ làm dầu không bị tràn và bắn ra ngoài bởi khi chiên món ăn, bạn có thể gặp phải loại thực phẩm có nhiều nước làm tăng thể tích dầu mỡ ở chảo.

Làm cách nào để chiên thức ăn không bị dầu bắn vào người? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dùng chảo chống dính có thành cao

Chảo thành cao, chống dính được là lựa chọn thông minh khi chiên (rán). Chiếc chảo chống dính có nhiều lợi ích thiết thực, nó giúp bạn thao tác lật thực phẩm dễ dàng, hạn chế cháy, dính trong quá trình chiên và giúp món ăn hấp dẫn hơn.

Bạn nên chọn loại chảo có thành cao ít nhất 5cm để hạn chế dầu mỡ bắn ra ngoài gây nguy hiểm cho bạn.

Sử dụng tấm chắn dầu

Làm cách nào để chiên thức ăn không bị dầu bắn vào người? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tấm chắn dầu sẽ giúp ngăn chặn dầu bắn trong quá trình chiên rán. Tấm chắn này được kế là tấm lưới với nhiều lỗ li ti có thể ngăn chặn dầu bắn nhưng không làm cản trở việc thoát không khí và hơi nước.

Thực phẩm ráo nước

Nước và dầu ăn không hòa tan được với nhau nên khi bạn thả thực phẩm có nước vào dầu đang sôi sẽ làm dầu ăn bắn tung tóe. Vì vậy các bạn nên tránh chiên rau củ, thịt cá mới rửa xong, hay thức ăn rã đông còn ứ nước…

Giải pháp là để thật ráo nước, hoặc dùng khăn giấy thấm thức ăn thật khô trước khi chiên, rán.

 

Bật mí 5 cách làm bơ chín nhanh, ai áp dụng cũng thành công

Bật mí 5 cách làm bơ chín nhanh, ai áp dụng cũng thành công

Lỡ mua bơ chưa chín thì bắt tay vào thử ngay những cách làm nhanh chín bơ tự nhiên cực dễ làm này, không cần dùng đến hóa chất mà bơ vẫn chín đều thơm ngon.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo vặt món ăn chiên xào mẹo dầu không bắn vào người

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?

Nồi cơm điện chuyển sang giữ ấm có nên rút điện ngay?