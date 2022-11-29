Các món ăn dầu mỡ luôn là món ăn đưa miệng, các thành viên trong gia đình ai cũng thích. Tuy nhiên không phải ai cũng thích dầu văng tứ tung, dầu nóng bắn vào người rất nguy hiểm. Thử ngay những mẹo này để không còn đắng đo với các món chiên nhé!

Thêm muối, bột mì hoặc bột ngô vào chảo

Muối, bột mì, bột ngô sẽ giúp hút bớt nước và độ ẩm trong thực phẩm, ngăn chặn tình trạng dầu mỡ bắn ra ngoài.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cho dầu vào chảo, bạn hãy cho một ít muối hoặc bột mỳ, bột ngô vào chảo. Tiếp đó mới bỏ thực phẩm vào chiên.

Sử dụng hoa tiêu

Chỉ cần thả vào chảo một ít hoa tiêu sẽ làm dầu không bị tràn và bắn ra ngoài bởi khi chiên món ăn, bạn có thể gặp phải loại thực phẩm có nhiều nước làm tăng thể tích dầu mỡ ở chảo.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng chảo chống dính có thành cao

Chảo thành cao, chống dính được là lựa chọn thông minh khi chiên (rán). Chiếc chảo chống dính có nhiều lợi ích thiết thực, nó giúp bạn thao tác lật thực phẩm dễ dàng, hạn chế cháy, dính trong quá trình chiên và giúp món ăn hấp dẫn hơn.

Bạn nên chọn loại chảo có thành cao ít nhất 5cm để hạn chế dầu mỡ bắn ra ngoài gây nguy hiểm cho bạn.

Sử dụng tấm chắn dầu

Ảnh minh họa: Internet

Tấm chắn dầu sẽ giúp ngăn chặn dầu bắn trong quá trình chiên rán. Tấm chắn này được kế là tấm lưới với nhiều lỗ li ti có thể ngăn chặn dầu bắn nhưng không làm cản trở việc thoát không khí và hơi nước.

Thực phẩm ráo nước

Nước và dầu ăn không hòa tan được với nhau nên khi bạn thả thực phẩm có nước vào dầu đang sôi sẽ làm dầu ăn bắn tung tóe. Vì vậy các bạn nên tránh chiên rau củ, thịt cá mới rửa xong, hay thức ăn rã đông còn ứ nước…

Giải pháp là để thật ráo nước, hoặc dùng khăn giấy thấm thức ăn thật khô trước khi chiên, rán.

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