Là loại nguyên liệu luôn sẵn có trong mỗi gia đình, nhiều chị em đôi lúc cắt dở chanh nhưng không biết cách bảo quản thì chanh sẽ hỏng nhanh chóng. Hãy áp dụng ngay những mẹo này, chị em tiết kiệm được một khoảng tiền chợ!

Úp ngược hai miếng chanh đã cắt vào nhau

Bạn có thể sử dụng hai miếng chanh đã cắt, úp ngược vào nhau rồi dùng tăm cố định. Bỏ quả chanh dùng dở vào ngăn mát tủ lạnh. Như vậy, chanh sẽ không bị thâm, khô trong quá trình bảo quản.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đông các lát chanh đã cắt

Hãy làm đông các lát chanh trên khay có lót giấy nến, cách đều nhau để chúng không chạm vào nhau. Sau khi đông lạnh, cho tất cả lát chanh vào một túi nhựa kín và bảo quản trong tủ đông vô thời hạn. Giống như hầu hết các loại trái cây, chanh trở nên nhão khi đông lạnh. Tốt nhất là các lát đông lạnh được thêm vào đồ uống lạnh trực tiếp từ tủ đông, khi chúng vẫn còn cứng.

Sử dụng dấm

Ảnh minh họa: Internet

Để bảo quản phần còn lại của quả chanh đã cắt ra dùng thì bạn chỉ cần nhỏ vài giọt dấm vào 1 cái chén nhỏ, sau đó úp mặt chanh đã bị cắt vào đó. Với cách này, chanh sẽ không bị khô mặt và mất nước cho đến lần sử dụng tiếp theo.

Làm đông nước chanh

Chuẩn bị chanh νà khay làm đá. Sau khi vắt lấy nước cốt chanh, bạn đổ νào khay làm đá. Lưu ý, lượng nước cốt chanh trong mỗi ô làm đá chỉ nên bằng lượng nước cốt chanh bạn mυốn dùng trong 1 lần để tránh lãng phí. Khi νắt chanh, chỉ nên νắt νừa phải, không nên cố lấy hết nước cốt vì sẽ bị đắng.



Ảnh minh họa: Internet

Cho khay đá chứa nước cốt chanh νào ngăn đông tủ lạnh, chờ đến khi đông hoàn toàn thì lấy các νiên nước cốt chanh ra khỏi khay, cho νào hộp có nắp đậy, túi zip hoặc lọ thủy tinh có nắp kín, đóng chặt rồi cho vào tủ đông bảo quản. Mỗi khi muốn dùng nước cốt chanh, chỉ cần lấy 1 νiên bỏ νào món ăn là xong.

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