Loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp lại có công dụng dọn dẹp nhà cửa khiến ai cũng "tròn xoe mắt"

Mẹo vặt trong bếp 02/12/2022 07:52

Tưởng chỉ là loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp nhưng muối lại có thể dọn sạch được những vật dụng, đồ dùng trong nhà đấy!

Thông tắc cống

Lấy 1/2 chén baking soda và 1/2 chén muối và trộn đều. Đổ trực tiếp hỗn hợp này xuống miệng cống thoát nước. Đun sôi một cốc giấm rồi đổ nó xuống cống. Chờ khoảng 15-30 phút rồi đổ thêm một ấm nước nóng xuống cống. Làm như vậy, các chất bẩn gây tắc cống sẽ được rửa trôi.

Nếu không có baking soda, bạn chỉ cần đổ trực tiếp muối trắng xuống miệng cống sau đó đổ nước sôi xuống đường thoát nước. Lặp lại việc này vài lần sẽ giúp làm sạch cặn bã bên trong đường thoát nước, loại bỏ vi khuẩn và khử mùi khó chịu.

Làm sạch vết đáy nồi, đáy chảo bị cháy khét

Trong quá trình nấu nướng, không thể tránh khỏi những lúc nồi hoặc chảo của bạn bị cháy do quên không tắt lửa hay đun không cho nước. Để xử lý các vết cháy này, bạn có thể cho muối ăn vào ngâm cùng với nước và đợi 10 phút sau là vết cháy sẽ tự rời ra, lúc ấy bạn chỉ cần chà rửa qua lại một chút là sạch rồi.

Giặt sạch vỏ gối

Theo thời gian, vỏ gối sẽ bị ố vàng. Để giúp vỏ gối lại trắng sạch tinh tươm như mới mua, hãy trộn vài thìa muối với ¼ cốc baking soda. Đổ hỗn hợp này vào một chậu nước sôi. Ngâm vỏ gối trong chậu nước sôi trong một giờ, chú ý giữ cho nhiệt độ chậu nước không đổi bằng cách đun liên tục.

Loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp lại có công dụng dọn dẹp nhà cửa khiến ai cũng 'tròn xoe mắt' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giúp quần áo không phai màu

Với quần áo mới mua, trong lần giặt đầu tiên, bạn nên ngâm chúng với nước muối khoảng 10 phút. Cách này sẽ giúp quần áo bền màu hơn.

Làm sạch mặt bàn là bị rỉ sét

Bạn lấy một tờ giấy trắng, rải muối lên rồi bật bàn là đến mức nóng nhất. Là đi là lại khoảng 1 phút, mặt bàn là sẽ sáng bóng như mới.

Làm sạch kẽ gạch

Trộn nửa cốc muối với vài lít nước ấm cùng một ít dung dịch tẩy rửa. Lắc đều để muối tan hết rồi lấy giẻ hoặc miếng bọt biển nhúng vào dung dịch, lau sạch tường gạch. Hãy nhớ chú ý lau kỹ các đường nối giữa các viên gạch vì đây thường là nơi chứa nhiều bụi bẩn nhất.

Loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp lại có công dụng dọn dẹp nhà cửa khiến ai cũng 'tròn xoe mắt' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Loại bỏ cặn bẩn khỏi lọ thủy tinh

Với những lọ thủy tinh sâu lòng, do không thể len tay vào sâu tận bên trong rửa nên chúng thường bị két bẩn ở phía dưới. Với những vết bẩn như này, bạn hãy pha dung dịch muối đậm đặc, đổ vào lọ. Sau đó lắc thật kỹ để cuốn trôi hết cặn bẩn và rửa lại lọ với nước và xà phòng.

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