Bí quyết bảo quản tỏi khô cực đơn giản, để cả năm cũng không bị hỏng

Tỏi mua về nên để nơi khô ráo, thoáng mát cho tới khi lớp vỏ lụa bên ngoài khô lại, bám sát vào thân củ.

Để túi tỏi ở nơi khô ráo, thoáng mát. Cách 1 tuần lại mở túi ra một lần để khí thoát ra ngoài.

Lấy một mảnh giấy hoặc sử dụng túi vải, cho một lượng muối, trà khô, baking soda vừa phải vào rồi buộc chặt lại. Cho tỏi vào túi nilon đựng thực phẩm, bỏ gói trà vào trong và kéo túi để không khí thoát hết ra bên ngoài. Buộc chặt miệng túi.

Kiểm tra xem có củ tỏi nào bị thối, héo và mọc mầm hay không. Lấy những củ bị hỏng ra ngoài để tránh lây sang củ khác.

Nếu túi muối có dấu hiệu bị ướt thì bạn nên thay túi mới.

Túi muối trà có tác dụng hấp thụ hơi ẩm, giúp tỏi luôn khô ráo. Với cách này, bạn có thể bảo quản tỏi cả năm mà không sợ nảy mầm.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng muối rang làm chất hút ẩm

Đây là cách vừa nhanh gọn, dễ dàng mà lại rất hiệu quả mà ai cũng có thể áp dụng ngay tại nhà cho túi tỏi của mình. Chỉ cần khoảng 50-60gr muối hạt to cho vào chảo rang lên tới khi vàng thì đổ ra, đổ vào một miếng gạc sạch và buộc lại thành nắm. Bỏ tỏi vào túi bóng và cho nắm muối này vào cùng, bóp hết không khí ra ngoài và buộc chặt lại đặt ở nơi thoáng mát, túi tỏi này có thể được bảo quản tới cả năm mà không lo bị biến chất.

Đó là do muối rang vừa có tác dụng hút ẩm trong túi vừa giúp diệt khuẩn để tỏi không bị hư thối, việc bóp hết không khí ra ngoài trước khi buộc chặt cũng rất cần thiết để bảo quản được lâu hơn.

Sử dụng túi lưới

Túi lưới có thể giúp chúng ta bảo quản tỏi trong một thời gian dài. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng túi giấy màu nâu để bảo quản tỏi.

Treo hoặc đặt túi tỏi ở nơi thông thoáng trong bếp như vậy tỏi sẽ không bị đắng và mất đi mùi thơm đặc trưng vốn có.

Ảnh minh họa: Internet

Dùng baking soda + gừng

2 thìa baking soda + 1 củ gừng nhỏ cho vào trong túi zip cùng với tỏi và ép hết không khí ra ngoài trước khi đóng chặt túi sẽ là cách hữu hiệu giúp tỏi không bị hư hỏng. Baking soda và gừng hoạt động như những chất hút ẩm tự nhiên và an toàn, đồng thời chúng còn có tác dụng diệt khuẩn, kháng khuẩn nhất định. Lưu ý, nên để tỏi ở nơi có thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp để tránh làm tỏi bị nóng, thoát nước khiến túi bị ẩm từ bên trong.