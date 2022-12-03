Giật mình loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh gây ung thư, hầu như bếp nhà nào cũng có!

Kiến thức hay 03/12/2022 12:59

Theo các chuyên gia sức khỏe, có một số thực phẩm nên đặc biệt chú ý khi cho vào tủ lạnh bảo quản để tránh gây hại sức khỏe.

Do điều kiện sống ngày càng được nâng cao, tủ lạnh đã trở thành thiết bị điện không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp bảo quản các loại thực phẩm được lâu hơn.

Tuy nhiên, một số loại thực phẩm không thích hợp để bảo quản trong tủ lạnh trong thời gian dài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể, thậm chí có thể gây ung thư.

Theo các chuyên gia sức khoẻ, có một số thực phẩm nên đặc biệt chú ý khi cho vào tủ lạnh bảo quản, cụ thể như sau:

1. Tránh rã đông thịt nhiều lần

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng P-ammonium dinitrate sẽ xuất hiện trong thịt được rã đông nhiều lần, đây là chất gây ung thư, tần suất đông lạnh nhiều lần càng cao thì chất gây ung thư trong thịt càng nhiều, ăn nhiều có thể gây hại cho sức khỏe.

Chính vì vậy, trước khi cho thịt vào tủ đông, hãy phân chia thành từng phần nhỏ, phù hợp với nhu cầu của bản thân và gia đình.

Sau khi lấy thịt ra để rã đông, nên dùng hết ngay, không nên để vào tủ đông bảo quản lại, như vậy thịt vừa mất dinh dưỡng vừa xuất hiện chất gây ung thư, cực kỳ có hại cho cơ thể.

Giật mình loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh gây ung thư, hầu như bếp nhà nào cũng có! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Rau lá xanh nên ăn trong vòng ba ngày

Rau không thể bảo quản lâu trong tủ lạnh, lâu nhất chỉ bảo quản được khoảng ba ngày, nếu không hàm lượng vitamin trong rau sẽ giảm đi rất nhiều, đồng thời sinh ra một lượng nitrit nhất định, hàm lượng này càng lớn thì càng nguy hiểm.

Cụ thể, nitrit sau khi vào cơ thể người sẽ chuyển hóa thành amoni nitrat, trở thành chất gây ung thư mạnh. Theo các chuyên gia, nên ăn rau lá xanh trong vòng ba ngày, không bảo quản lâu hơn trong tủ lạnh.

Giật mình loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh gây ung thư, hầu như bếp nhà nào cũng có! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Cố gắng không để cơm, mì, thực phẩm tinh bột trong tủ lạnh

Nếu cơm, mì và các thực phẩm có chứa tinh bột được giữ trong tủ lạnh trong một thời gian dài, bất kể là được chế biến thế nào, chúng sẽ trở thành tinh thể cứng và không thể khôi phục lại hình dạng ban đầu, điều này không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà còn làm tăng gánh nặng cho cơ thể, gây khó tiêu, tác động tiêu cực và trực tiếp lên đường tiêu hoá.

Giật mình loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh gây ung thư, hầu như bếp nhà nào cũng có! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia sức khoẻ nhắn nhủ mọi người, tủ lạnh chỉ là một thiết bị bảo quản thực phẩm, mặc dù nhiệt độ tương đối thấp có thể giúp thực phẩm không bị mốc, hỏng trong thời gian ngắn nhưng tủ lạnh không phải là nơi an toàn tuyệt đối.

Bạn phải nắm được những lưu ý cần thiết và chú ý khử trùng, vệ sinh sạch sẽ để tủ lạnh không biến thành nơi vi khuẩn, mầm bệnh sinh sôi gây hại cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến ung thư.

Giật mình loại thực phẩm để lâu trong tủ lạnh gây ung thư, hầu như bếp nhà nào cũng có! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

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Từ khóa:   sức khỏe Thực phẩm không nên bỏ vào tủ lạnh tủ lạnh

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