6 loại thực phẩm chị em nội trợ tuyệt đối không nấu bằng nồi chiên không dầu, vừa mất chất dinh dưỡng lại dễ sinh bệnh

Kiến thức hay 01/12/2022 08:29

Không phải loại thực phẩm nào cũng phù hợp chế biến bằng nồi chiên không dầu. Tìm hiểu 6 thực phẩm không thích hợp nấu bằng nồi chiên không dầu.

Nồi chiên không dầu là vật dụng rất được ưa chuộng gần đây nhờ sự tiện lợi trong nấu nướng. Tuy nhiên, không phải loại thực phẩm nào cũng ngon khi chế biến bằng nồi chiên không dầu. Cùng

khám phá 6 thực phẩm vừa không ngon và có thể gây hại khi nấu bằng nồi chiên không dầu.

Rau xanh

Đối với các loại rau lá xanh, khi dùng nồi chiên không dầu chế biến dễ dẫn đến tình trạng rau chín không đều hoặc không chín được vì phần lá quá mỏng, dễ bị cháy khét, héo úa và mất đi màu xanh tươi cũng như chất dinh dưỡng bên trong.

Nếu muốn chế biến rau xanh bằng nồi chiên không dầu bạn nên chọn những loại rau có độ nặng như bông cải, cải xoăn,.. hoặc sử dụng rau đã qua đông lạnh.

6 loại thực phẩm chị em nội trợ tuyệt đối không nấu bằng nồi chiên không dầu, vừa mất chất dinh dưỡng lại dễ sinh bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dầu oliu

Chế biến dầu oliu bằng nồi chiên không dầu tạo ra những điểm bốc khói thấp khiến thực phẩm bị ám mùi lạ, mất đi mùi vị ngon như mong đợi. Nếu phải sử dụng nồi chiên không dầu, bạn có thể thay dầu oliu bằng dầu đậu phộng hoặc dầu hạt cải để tránh gặp phải tình trạng trên.

6 loại thực phẩm chị em nội trợ tuyệt đối không nấu bằng nồi chiên không dầu, vừa mất chất dinh dưỡng lại dễ sinh bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bắp rang bơ

Tuy nhiệt độ của nồi chiên không dầu khá cao (176 – 200 độ C) nhưng trên thực tế không đủ sức nóng để làm nổ bỏng ngô (200 – 237 độ C). Vậy nên việc dùng nồi chiên không dầu làm bắp răng bơ vừa không hiệu quả, vừa khiến hạt bỏng ngô mất đi chất lượng ban đầu.

6 loại thực phẩm chị em nội trợ tuyệt đối không nấu bằng nồi chiên không dầu, vừa mất chất dinh dưỡng lại dễ sinh bệnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các loại ngũ cốc

Các loại hạt ngũ cốc, hạt khô hay đậu thường cần ngâm qua nước trước khi cho vào nồi chiên không dầu chế biến, song chính việc này khiến ngũ cốc mất đi giá trị dinh dưỡng ban đầu, hạt thường bị khô, quá giòn, không ngon như cách chế biến thông thường.

6 loại thực phẩm chị em nội trợ tuyệt đối không nấu bằng nồi chiên không dầu, vừa mất chất dinh dưỡng lại dễ sinh bệnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm có vị chua, giàu axit

Những thực phẩm có vị chua thường giàu axit, tính axit khi gặp phải chất liệu của nồi chiên không dầu có thể gây ra tình trạng ăn mòn. Bên cạnh đó, không nên dùng giấy bạc để lót những thực phẩm vị chua, giàu axit để chế biến bằng nồi chiên không dầu vì tính nhôm có trong giấy bạc khi gặp phải axit có trong thực phẩm sẽ phản ứng, tạo nên một lượng nhôm thấm vào món ăn, gây hại cho sức khỏe người dùng.

Các thực phẩm có vị chua nên tránh chế biến bằng nồi chiên không dầu gồm cam, quýt, cà chua và các loại trái cây họ dâu,...

Trước khi chế biến thức ăn bằng nồi chiên không dầu bạn nên tìm hiểu rõ những loại thực phẩm không phù hợp để tránh gây hại cho sức khỏe cũng như làm giảm tuổi thọ của nồi chiên, khiến nồi mau hư hỏng.

6 loại thực phẩm chị em nội trợ tuyệt đối không nấu bằng nồi chiên không dầu, vừa mất chất dinh dưỡng lại dễ sinh bệnh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Phô mai

Nếu không được bọc một lớp vỏ tương tự bột làm bánh hoặc đông lạnh trước khi cho vào nồi chiên không dầu, phô mai sẽ bị nhão và chảy ra, dính vào đáy nồi dễ gây khét, mất hết hương vị. Hơn nữa khi chế biến phô mai bằng nồi chiên không dầu khiến việc làm sạch nồi chiên khó khăn và mất thời gian hơn.

6 loại thực phẩm chị em nội trợ tuyệt đối không nấu bằng nồi chiên không dầu, vừa mất chất dinh dưỡng lại dễ sinh bệnh - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

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