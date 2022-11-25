2 thứ "không đội trời chung" với trứng, thà nhịn chứ tuyệt đối không ăn kết hợp kẻo lại hại sức khỏe cả nhà

Nhiều người có thói quen uống sữa đậu nành khi ăn trứng ốp la hoặc trứng luộc trong bữa sáng. Tuy nhiên, một trong những điều kiêng kỵ khi kết hợp thực phẩm mà ít người biết đến là sữa đậu nành với trứng.

Ngoài ra, trong sữa đậu nành có một chất đặc biệt gọi là trypsin, khi kết hợp với protein trong lòng trắng trứng sẽ dẫn đến làm giảm giá trị dinh dưỡng. Nếu kết hợp trứng và sữa đậu nành quá thường xuyên, trong sữa đậu nành có thể sinh ra tế bào UT, gây hại cho sức khỏe .

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , trong sữa đậu nành có men protidaza, men này kiềm chế các protein trong trứng gà, cản trở tiêu hóa, gây đầy bụng và khó tiêu. Vì vậy, nếu sử dụng cả sữa đậu nành và trứng, hãy dùng cách xa nhau về mặt thời gian.

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Không nấu trứng với đường trắng

Protein và axit amin có trong trứng sẽ phản ứng hóa học với natri fructosyl carboxylate có trong đường và tạo thành một chất khó hấp thụ trong cơ thể, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Đặc biệt ở nhiều nơi, thường lạm dụng đường để rán trứng, luộc trứng, hay nấu canh trứng...

Hơn nữa, trứng vốn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nếu thêm đường sẽ gây quá tải cho đường tiêu hóa, làm gia tăng nguy cơ tiểu đường, béo phì, trong khi đây đều là những bệnh có thể kích hoạt các tế bào UT hoạt động.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài 2 thực phẩm kể trên, mọi người cung không ăn trứng với một số thực phẩm sau:

Không ăn chung trứng với óc lợn: Vì sẽ làm tăng cholesterol trong máu, đặc biệt là người mắc cao huyết áp càng nên tránh.

Không ăn trứng với tỏi: Theo Lương y Nguyễn Anh Đào, nguyên bác sĩ Viện Y học cổ truyền Quân đội cho biết: 'Tỏi ăn với trứng sẽ gây đầy bụng, khó tiêu. Trong trường hợp bệnh nhân đói bụng ăn vào sẽ sinh choáng váng và ói.

Ảnh minh họa: Internet

Không ăn trứng với nước trà: Vì sẽ khiến axit tannic có trong lá trà khi kết hợp với protein trong trứng gây khó tiêu hóa hơn do nhu động ruột giảm.

Khôn ăn chung trứng với quả hồng: Vì rất dễ bị ngộ độc thực phẩm, có thể dẫn đến viêm dạ dày cấp tính với các dấu hiệu như ói, đau bụng, tiêu chảy.

Nếu lỡ ăn hồng sau khi ăn trứng, bạn nên uống ngay một cốc nước muối pha loãng (200 ml nước và 20 g muối). Nếu không bị buồn nôn, hãy uống nhiều lần để nôn hết chất độc hại trong cơ thể.

Không ăn chung trứng với thịt thỏ, ngỗng: Vì thịt thỏ, ngỗng có vị ngọt tính lạnh, mà protein trong trứng cũng tính lạnh. Nếu kết hợp chúng với trứng sẽ kích thích hệ tiêu hóa, gây tiêu chảy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra khi ăn trứng, mọi người cần lưu ý 3 điều sau:

- Không ăn trứng quá nhiều: Vì tuy giàu dinh dưỡng, nhưng gây dư thừa dinh dưỡng, cơ thể khó đào thải hết cholesterol, dẫn tới bị khó tiêu, đầy bụng, béo phì, tăng gánh nặng cho gan và thận.

- Không ăn trứng gà luộc, nướng để qua đêm: Vì chất dinh dưỡng và protein trong trứng bị phá hủy sẽ biến chất, mất dinh dưỡng và gây hại cho sức khỏe.

- Không nên cho mì chính (bột ngọt) vào món trứng: Vì trứng có chứa nhiều axit amin, nó là thành phần chính của bột ngọt. Nêm thêm vào sẽ biến mùi vị món ăn thành món bị bỏ "nhầm" quá nhiều mì chính.