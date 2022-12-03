Cách làm sạch đũa gỗ bị mốc bằng baking soda và chanh cũng khá thông dụng. Bởi lẽ, baking soda đã quá nổi tiếng với khả năng làm sạch và khử mùi. Kết hợp với nước cốt chanh giúp đánh bật toàn bộ các vết mốc trên đũa.

Bạn trộn bột baking soda và nước cốt chanh sau đó thoa đều lên từng đôi đũa. Để tiết kiệm thời gian, bạn cũng có thể sử dụng miếng giẻ rửa bát và chà đi chà lại hỗn hợp trên vào từng đôi đũa. Cuối cùng, hãy ngâm đũa vào nước nóng, phơi khô chúng dưới trời nắng nóng. Vậy là bạn đã có những đôi đũa sạch sẽ và thơm tho như mới.

Muối có khả năng loại bỏ được các vết ẩm mốc bám trên bề mặt gỗ rất tốt. Cách làm sạch vết ẩm mốc bám trên đũa gỗ bằng muối ăn rất đơn giản.

Đầu tiên, bạn hãy bắc một nồi nước lên bếp sau đó cho một chút muối trắng vào. Tiếp theo cho những đôi đũa bị mốc vào rồi bật bếp, đun sôi khoảng 5 phút.

Sau khi đun sôi xong, vớt đũa ra và dùng khăn sạch lau khô rồi phơi đũa dưới ánh nắng mặt trời ít nhất một ngày.

Giấm và mật ong

Bạn hãy cho mật ong và giấm vào một tô nước lớn rồi khuấy đều cho hỗn hợp hòa tan. Sau đó dùng một cái khăn sạch và nhúng vào hỗn hợp, vắt cho khăn còn hơi ẩm rồi bắt đầu lau lên đũa gỗ cho đến khi khô ráo.

Giấm sẽ giúp làm sạch đũa gỗ bị mốc một cách hiệu quả nhờ có tính axit, còn mật ong sẽ giúp cho đũa của bạn không những sạch mà còn sáng bóng.

Sử dụng nước rửa chén

Bên cạnh việc sử dụng các phương pháp nêu trên, thì cách dùng nước rửa chén chuyên dụng được nhiều chị em ưu ái hơn hẳn. Bởi lẽ, nước rửa chén giúp giải quyết các vết mốc nhanh, gọn và tiết kiệm thời gian hơn. Cách thực hiện tương đối đơn giản, bạn cho nước rửa chén ra một miếng xốp có thấm nước kỳ cọ các đôi đũa gỗ, sau đó ngâm lại vào nước nóng rồi xả sạch dưới nước như thông thường.

Ảnh minh họa: Internet

Nước nóng

Nước nóng cũng có thể tiêu diệt các vi khuẩn và vi sinh vật có trong đũa gỗ, đũa tre rất hiệu quả.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần đun một nồi nước sôi (nếu thích có thể pha thêm nước cốt chanh hoặc giấm) rồi cho đũa gỗ vào ngâm trong vòng 10 phút, sau đó vớt ra, phơi nắng cho khô ráo là có thể sử dụng tiếp.