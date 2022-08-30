Công thức mỳ ý cua ngay tại nhà cực đơn giản

Dinh dưỡng 30/08/2022 11:42

Không cần chi nhiều tiền vẫn có ngay món mỳ ý cua vô cùng hấp dẫn tại nhà

Nguyên liệu:

 

- Mì ý

- 150ml Whipping cream

- Cua: 3-4 con tuỳ vào phần m

- 4 thìa tương cà Heinz

- Tỏi, bơ lạt tự nhiên

- Bột bắp +  muối + hạt nêm + tiêu

 

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Cách làm:

 

Công thức mỳ ý cua ngay tại nhà cực đơn giản - Ảnh 2Công thức mỳ ý cua ngay tại nhà cực đơn giản - Ảnh 3Công thức mỳ ý cua ngay tại nhà cực đơn giản - Ảnh 4

 

- Đầu tiên mọi người hấp cho chín vớt ra và tách lấy thịt.

- Nấu nước đến khi sôi cho mì vào luộc, luộc 15p.

- Bắt chảo nóng cho bơ lạt (1 viên) vào để tan chảy và lần lượt cho tỏi băm nhuyễn cùng hành khô vào phần thịt cua vừa gỡ, xào cỡ 1-2p để thịt thơm và săn. Rồi để riêng.

- Bỏ phần vỏ cua vừa bóc vào 1 nồi nhỏ, thêm 1 miếng hành tím, 1 ít gừng vào luộc 15-20p ra nước dùng thì tắt bếp. - Lọc lấy nc. 

- Cho 1 viên bơ , tỏi, gạch cua vào xào sơ, đổ cỡ 2 bát nhỏ nước luộc cua cùng sốt cà chua, cho từ từ whipping cream lần lượt rồi nêm nếm vừa ăn.

- Cho một ít bột bắp vào để sốt sệt lại một tí rồi khuấy đều. 

- Đổ mì vào phần sốt trên bếp, đảo đều tầm 3-5p cho ngấm sốt rồi trút ra đĩa.

- Lấy mì ra dĩa, bỏ thịt cua lên mặt và úp mai cua lên rắc tí tiêu thế là xong mời mọi người thưởng thức.

 

Chúc mọi người thành công.

 

Nguồn: Facebook Nâu Nhiều Sữa

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