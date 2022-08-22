Công thức món thịt xá xíu vừa đơn giản với những nguyên liệu dễ tìm

Dinh dưỡng 22/08/2022 16:45

Thử ngay món thịt xá xíu vô cùng đơn giản tại nhà lại không tốn quá nhiều thời gian

Nguyên liệu:

- 1kg thịt nạc vai

- 50g nước tương

- 5g dầu hào

- 6g muối

- 1g ngũ vị hương

- 30g đường hoặc mật ong

- hành xay

- tỏi xay

- 30g sốt ướp đồ nướng

-15g dầu ăn

- 10g bột điều

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Thành phẩm vô cùng bắt mắt

 

Cách làm:

 

Công thức món thịt xá xíu vừa đơn giản với những nguyên liệu dễ tìm - Ảnh 2

 

- Các loại gia vị mình trộn chung với nhau sau đó cho thịt vào ướp cho thêm ít hoa hồi để dậy mùi.

- Ướp xong để tầm 2h trong tủ lạnh, mình xếp lên khay để chuẩn bị nướng.
- Thời gian nướng 30p hoặc hơn tuỳ miếng thịt dày hay mỏng có thể kiểm tra bằng cách xăm đũa nhé. 

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Huong Moriko

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