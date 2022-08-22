Công thức món thịt xá xíu vừa đơn giản với những nguyên liệu dễ tìm

Thử ngay món thịt xá xíu vô cùng đơn giản tại nhà lại không tốn quá nhiều thời gian

Nguyên liệu:

- 1kg thịt nạc vai

- 50g nước tương

- 5g dầu hào

- 6g muối

- 1g ngũ vị hương

- 30g đường hoặc mật ong

- hành xay

- tỏi xay

- 30g sốt ướp đồ nướng

-15g dầu ăn

- 10g bột điều

Thành phẩm vô cùng bắt mắt

Cách làm:

- Các loại gia vị mình trộn chung với nhau sau đó cho thịt vào ướp cho thêm ít hoa hồi để dậy mùi.

- Ướp xong để tầm 2h trong tủ lạnh, mình xếp lên khay để chuẩn bị nướng.

- Thời gian nướng 30p hoặc hơn tuỳ miếng thịt dày hay mỏng có thể kiểm tra bằng cách xăm đũa nhé.

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: Facebook Huong Moriko

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-mon-thit-xa-xiu-vua-don-gian-voi-nhung-nguyen-lieu-de-tim-494494.html