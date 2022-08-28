Công thức làm bún thịt nướng ngon đỉnh cao, dễ thực hiện và siêu tiết kiệm thời gian cho chị em nội trợ

Bún thịt nướng ắt hẳn không phải là một món ăn xa lạ với mọi người. Tuy rằng hương vị của món ăn rất ngon, nhưng nhiều chị em nội trợ vẫn ngại nấu do các công đoạn chế biến nhiều và cực. Nếu muốn vừa ăn ngon vừa không tốn nhiều công sức thì chị em nên tận dụng ngay công thức dưới đây bởi sự tiện lợi khi nướng thịt bằng nồi chiên không dầu vừa nhanh vừa không bám mùi.
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Nguyên liệu chuẩn bị:
- 1.4kg thịt nạc vai
- 10 tép tỏi
- 10 củ hành tím
- 10 đầu hành lá
- 1/2 muỗng canh ngũ vị hương
- 1 muỗng canh ớt bột
- 3 muỗng canh sữa đặc
- 3 muỗng canh mật ong
- 2 muỗng canh đường
- 3 muỗng canh nước tương
- 3 muỗng canh nước mắm
- 2 muỗng canh dầu hào
- 1 muỗng canh hạt nêm
- 1 muỗng canh dầu điều
- 2 muỗng canh dầu ăn
- 1/2 muỗng canh tiêu xay
Cách chế biến:
- Thịt ngâm nước muối pha loãng, sau đó rửa sạch, để ráo, thái nhỏ.
- Cho hành tím - đầu hành lá - tỏi vào cối giã nhuyễn, cho thịt vào thau, cho hỗn hợp hành tỏi vừa giã và các gia vị vào thịt trộn đều, đem ướp tầm 4 tiếng hoặc ngon nhất là ướp qua đêm.
- Dùng xiên que xiên thịt, nướng bằng bếp than (hoặc nồi chiên không dầu).
Trước khi nướng quết 1 lớp dầu ăn 2 mặt thịt, khi nướng thịt vừa se mặt lại thì lấy ra nhúng vào thau nướng ướp 1 lần nữa cho thịt được thấm gia vị rồi nướng tiếp đến khi chín đều.
Nước mắm chua ngọt
Nguyên liệu:
2 chén(ăn cơm) nước dừa
1 chén nước mắm
1 chén đường
1 muỗng cà phê muối
5 muỗng canh nước cốt chanh (hoặc 5 muỗng canh giấm)
6 củ tỏi cô đơn băm nhuyễn
3 trái ớt sừng băm nhuyễn
1/2 trái khóm cắt khoanh
Cách làm:
- Cho nước dừa tươi vào nồi, đặt lên bếp đun.
- Nước dừa sôi cho đường vào khuấy tan, cho tiếp nước mắm, muối, khóm cắt lát vào (nếu dùng giấm thì cho vào ở khúc này luôn)
- Đun hỗn hợp ở lửa vừa, hớt bọt thường xuyên để nước mắm được trong, đun tầm 20 phút là được, tắt bếp vớt bỏ khóm, để nguội.
- Sau khi nước mắm nguội, cho tiếp tỏi ớt băm nhuyễn và nước cốt chanh, rồi cho vào hũ và trữ tủ lạnh dùng dần.
Chúc các chị em thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé!
* Nguồn: Facebook Diễm Hiền