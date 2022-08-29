Cách làm bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ siêu ngon lại siêu dễ làm

Dinh dưỡng 29/08/2022 07:25

Nếu đã chán với bánh trung thu truyền thống hãy thử ngay bánh trung thu thạch thanh long đỏ vô cùng đẹp mắt

Nguyên liệu:

- Bột rau cau dẻo 10g; Bột rau cau giòn 25g

- Đường: 100-150g 

- Nước lã: 2 lít 

- Nước cốt dừa: 100ml hoặc thay bằng 1 gói bột cốt dừa hòa tan với 100ml nước sôi

- Dừa nạo sợi: 1 dúm

- Thanh long đỏ: 1 quả tầm 300-400g

- Cà phê đen: loại hòa tan 1 gói 16g pha với 100ml nước sôi hoặc 3 thìa (loại thìa 15ml) bột cà phê nguyên chất pha pin lọc lấy 100ml nước cốt.

- Lá nếp: 3 lá

 

Cách làm bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ siêu ngon lại siêu dễ làm - Ảnh 1Cách làm bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ siêu ngon lại siêu dễ làm - Ảnh 2

Thành phẩm rau cau vô cùng đẹp mắt

 

Cách làm:

 

- Thanh long đỏ bỏ vỏ, cắt miếng nhỏ, nghiền nhuyễn (nhưng không làm nát hạt) thu được nước cốt thanh long đỏ.

- Trộn gói thạch vào 100-150g đường.

- Cho 2 lít nước lã vào nồi, đổ từ từ bát đường thạch vào khuấy đều cho tan hết, đặt lên bếp đun, nước thạch sôi cho lá nếp vào, hớt bọt nếu có. Sôi 3 phút bỏ lá nếp, đun sôi thêm 2 phút, lọc thạch qua 1 cái rây để lọc bỏ những phần thạch còn lợn cợn.

- Chia nước thạch đã đun thành 3 phần, giữ ấm nóng.

+ 1/3 nước thạch hòa cùng nước cốt thanh long đỏ, đổ đều vào các khuôn tạo lớp thạch đầu tiên;

+ 1/3 nước thạch hòa cùng nước cốt cà phê, đợi se mặt lớp thạch thanh long thì dội lớp nước thạch cà phê này lên.

+ 1/3 chỗ nước thạch còn lại hòa cùng nước cốt dừa và dừa nạo sợi, đổ lên trên cùng, phủ lên lớp thạch cà phê đã se mặt, còn ấm ấm.

- Để thạch nguội, đông đặc hoàn toàn (tầm 1 tiếng rưỡi - 2 tiếng) là có thể đổ ra khỏi khuôn và thưởng thức, ngon hơn nếu để tủ lạnh.

 

 Cách làm bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ siêu ngon lại siêu dễ làm - Ảnh 3Cách làm bánh Trung Thu thạch thanh long đỏ siêu ngon lại siêu dễ làm - Ảnh 4

 

Lưu ý:

- Đổ 3 màu vào khuôn, chỉ đổ 1 lớp mỏng, nước thạch khi đổ vào khuôn phải vẫn nóng thì mới độ kết dính cao giữa các lớp thạch, cẩn thận hơn thì lấy kim nhọn khía vài đường lớp thạch bên dưới trước khi đổ tiếp lớp thạch bên trên để tạo độ kết dính cao, thạch không tách lớp).

- Có thể dùng 1 loại rau cau dẻo nếu thích ăn thạch dẻo hoặc 1 loại rau cau giòn nếu thích ăn thạch giòn.

- Bảo quản thạch ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 3 ngày.

 

Chúc các bạn thành công.

 

Nguồn: Facebook Hà Việt Anh 

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