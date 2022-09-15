Công thức làm bánh Paparoti siêu đơn giản bằng nồi chiên không dầu tại gia, mà hương vị không thua ở tiệm

Bánh Paparoti chắc hẳn là kỷ niệm của nhiều người mỗi khi đi siêu thị, ghé vào các gian hàng bánh nhỏ nhưng mùi thơm lại ngào ngạt cả một vùng. Bánh không những hấp dẫn người ăn vì mùi thơm mê người mà còn bởi sự tinh tế trong hương vị được hòa quyện bởi bột nhào, cà phê và bơ. Chỉ bằng các nguyên liệu đơn giản này chị em chúng ta có thể tạo ra một món ăn vặt, ăn xế thơm ngon cho gia đình nhỏ.

Công thức làm bột: - 110ml sữa tươi ko đường - 25gram đường - 4gram men khô bánh mì - 1/2 quả trứng - 200gram bột mì số 13 - 3gram muối - 30gram bơ nhạt - 6 cục bơ mặn mỗi cục nặng 3gram (để làm nhân, có thể thay bằng phô mai bò cười hoặc không cần cũng được) Các nguyên liệu khác: - 3gram bột cà phê đen hòa tan (ko đường) - 5ml nước sôi - 1/2 quả trứng - 35gram đường bột - 40gram bột mì đa dụng - 40gram bơ nhạt Chuẩn bị cho vào lò Dùng nồi chiên không dầu và nướng ở mức 170 độ C trong thời gian 15 phút. Nướng trong lò. Lúc này là bếp đã ngào ngạt hương cà phê rồi Lấy ra cả tiếng rồi mà bánh vẫn thơm phức. Nhân phô mai tan chảy. Chúc các bạn thực hiện thành công và ăn ngon miệng nhé! * Nguồn: Facebook Đan Vy Cách nấu chè đậu đỏ hạt sen ngọt thơm, bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà !!! Chè đậu đỏ hạt sen từ lâu đã được xem là một loại chè bổ dưỡng mang công dụng giải nhiệt, an thần,.... https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-lam-banh-paparoti-sieu-don-gian-bang-noi-chien-khong-dau-tai-gia-ma-huong-vi-khong-thua-o-tiem-492685.html Theo Đan Hạ (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-lam-banh-paparoti-sieu-don-gian-bang-noi-chien-khong-dau-tai-gia-ma-huong-vi-khong-thua-o-tiem-492685.html