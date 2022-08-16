Công thức gà hấp muối sả ngon "bá cháy", vừa thêm món ngon cho bữa cơm, vừa là món nhậu lý tưởng cho ông xã

- 1 củ hành tây

- Nửa cân muối hạt hoặc muối tinh

- Lá chanh

- Gia vị chấm: muối Hảo Hảo, ớt, tiêu, chanh

Cách làm:

- Gà rửa cho sạch sẽ, để ráo nước sau đó thoa bột nghệ và chút gia vị cho thấm. Để 5-10 phút cho khô ráo.

- Chuẩn bị nồi hấp, đầu tiên là lót 2 lớp giấy bạc xuống đáy nồi, tiếp đến 1 lớp muối, rồi 1 lớp sả cắt khúc trải đều, 1 lớp gừng thái lát trải đều, 1 lớp hành tây cắt khoanh trải đều , đặt gà lên, cuối cùng rải lá gừng lên trên cho thơm.

Lót 2 lớp giấy bạc xuống đáy sau đó là các lớp muối, sả, gừng, hành tây sao cho gà không chạm muối.

- Sau đó bật bếp để lửa to trong 3 phút, sau đó để lửa nhỏ hấp gà cho chín từ từ, chỉ cần hấp 55’ là chín.

- Trong khi hấp gà thì các bạn có thể làm muối chấm Hảo Hảo thần thánh thêm tiêu, ớt giã nhuyễn, thêm chanh hoặc quất là ngon.

Gà hấp xong muối cũng khô xoong và nồi không hề bị dính hay bị cháy nên cứ để lửa nhỏ.

Chúc các bạn nấu thành công và ăn ngon miệng nhé!

* Nguồn: Facebook Thuy Linh Do