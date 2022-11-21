Cho trẻ ăn thực phẩm gì để trẻ tăng cường trí nhớ và phát huy tối đa sức mạnh của não bộ

Dinh dưỡng 21/11/2022 06:38

6 loại thực phẩm này 'siêu' bổ não, thêm vào thực đơn cho con của bạn thử nhé

Củ cải đỏ

Hàm lượng nitrate trong củ cải đỏ có tác dụng như các chất tăng cường lưu lượng máu tới não. Củ cải đỏ còn giàu sắt và anthocyanin, vừa có khả năng tăng chức năng nhận thức của não bộ, vừa giảm nguy cơ mắc các bệnh về mất trí nhớ.

Bột yến mạch

Cho trẻ ăn thực phẩm gì để trẻ tăng cường trí nhớ và phát huy tối đa sức mạnh của não bộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm này chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng cháo chứa nhiều chất xơ, có chỉ số đường huyết thấp và có đặc tính giảm cholesterol lành mạnh.

Vì vậy, bột yến mạch thường được dùng trong bữa sáng để đáp ứng nhu cầu năng lượng hàng ngày, đặc biệt là ở trẻ em. Ngoài ra, bột yến mạch cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho cơ thể và não bộ đồng thời giữ cho trẻ có tinh thần tỉnh táo.

Không chỉ vậy, bột yến mạch còn giúp làm giảm táo bón, thúc đẩy vi khuẩn lành mạnh trong ruột, giúp duy trì trọng lượng cơ thể, giảm ngứa và kích ứng da. Trước mỗi kỳ thi, đây sẽ là thực phẩm tuyệt vời để trẻ giải phóng năng lượng bền vững.

Cải bó xôi

Cải bó xôi chứa nhiều vitamin A, vitamin C, B1 và B2, những dưỡng chất có ảnh hưởng đến sự trao đổi chất của tế bào não. Hơn nữa, chất diệp lục trong cải bó xôi cũng giúp cải thiện não bộ và tăng cường trí nhớ.

Cho trẻ ăn thực phẩm gì để trẻ tăng cường trí nhớ và phát huy tối đa sức mạnh của não bộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt

Các loại hạt như hạt lạc, hạnh nhân, óc chó, hay hướng dương,... đều là những loại thực phẩm tốt cho não bộ và hệ thần kinh nhờ có hàm lượng cao axit béo omega 3 và omega 6, vitamin B6 và vitamin E. Đặc biệt, vitamin E có tác dụng ngăn ngừa nhiều bệnh về mất trí nhớ. Tuy nhiên cần phải lưu ý, trẻ từ một tuổi trở lên mới có thể tập ăn các loại hạt và cần phải xay nhuyễn hạt trước khi ăn để ngăn ngừa nguy cơ trẻ bị hóc nghẹn.

Cá cung cấp một lượng lớn protein và canxi cho não bộ. Không những vậy, omega 3 có trong cá cũng có những ảnh hưởng nhất định đến hệ thần kinh trung ương của bé.

Cho trẻ ăn thực phẩm gì để trẻ tăng cường trí nhớ và phát huy tối đa sức mạnh của não bộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Omega 3 giúp ích cho việc hình thành các nơ-ron thần kinh, góp phần vào việc vận chuyển gluco, chất chính cho quá trình hoạt động của não.

Quả mọng

Các loại quả mọng như dâu tằm, dâu tây hay việt quất,...chứa các hoạt chất anthocyanin có tác dụng tăng cường hiệu quả trí nhớ. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong những quả này còn có tác dụng hỗ trợ hệ miễn dịch của bé, giúp bé chống lại sự xâm nhập của các vi khuẩn và vi-rút.

 

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Từ khóa:   dinh dưỡng nuôi con thực phẩm bổ não

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