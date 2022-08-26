Chỉ với 3 bước đơn giản đã có ngay những chiếc bánh mì mè đen Hàn Quốc cực thơm ngon

Công thức bánh mì mè đen Hàn Quốc chỉ với 3 bước đơn giản
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Nguyên liệu:
- 100g bột năng
- 15g bột nếp
- 15g bột gạo
- 15g sữa bột nguyên kem
- 30g bột mì
- 25g mè đen
- 40g đường
- 2 trứng gà
- 80g sữa tươi không đường hoặc nước
- 40g dầu ăn
- 30g bơ lạt
Cách làm:
Bước 1: Trộn đều và ray mịn các loại bột
Bước 2: Đun sữa tươi không đường, đường cát, bơ, dầu ăn sôi lên thì tắt bếp. Đổ bột vào đảo nhanh tay để bột nghỉ khoảng 15 phút cho đỡ nóng. Đập từng trứng gà vào và dùng máy đánh đều đến khi hỗn hợp hoà quyện là được khoảng 10 phút. Cho mè đen vào trộn đều.
Bước 3: Cho bột vào bao tam giác rồi bắt như bánh su kem, nướng ở nhiệt độ 180 độ thời gian 25-30 phút.
Lưu ý: Thời gian và nhiệt độ có thể thay đổi tùy vào từng loại lò và trọng lượng của bánh.
Chúc mọi người thành công.
Nguồn: Facebook Trường Thọ