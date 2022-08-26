Chỉ với 3 bước đơn giản đã có ngay những chiếc bánh mì mè đen Hàn Quốc cực thơm ngon

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ vẫn không ngừng khuyến nghị ăn bột yến mạch vào bữa sáng vào buổi sáng. Tại sao nó lại được nhiều giới chuyên gia đánh giá cao đến vây? Và bạn biết đấy, yến mạch rất tốt cho cơ thể. Ví dụ, nó có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim.