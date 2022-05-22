Càng ăn các loại thực phẩm này càng suy giảm trí nhớ, bạn cần THẬN TRỌNG khi sử dụng?

Tuy nhiên, ăn quá nhiều đồ chua lại làm mất cân bằng độ pH trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng tới chức năng của não bộ, gây mất tập trung và suy giảm trí nhớ.

Rượu bia và các đồ uống có cồn là kẻ thù số 1 của bộ não bởi thành phần các chất kích thích và gây nghiện có trong rượu bia khi bị tích tụ lâu ngày có thể ức chế hoặc tê liệt hoạt động của các tế bào não.

Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng, những người nghiện rượu thường có kích thích não bộ nhỏ hơn và khả năng ghi nhớ kém hơn hẳn so với những người không uống rượu. Một lượng rượu bia vừa phải mỗi ngày là chất “kích thích” não bộ nhưng quá nhiều lại gây những tổn thương trầm trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Người uống nhiều rượu thường bị thiếu hụt vitamin B1. Việc này dẫn tới bệnh lý não Wernicke – một chứng rối loạn não và có thể phát triển thành hội chứng Korsakoff dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho não (gây mất trí nhớ, rối loạn thị lực, nhầm lẫn và thần kinh không ổn định).

Đồ uống có đường

Các loại đồ uống có đường có thể kể đến là soda, thức uống thể thao, nước tăng lực và thậm chí một số nước ép trái cây ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng. Việc tiêu thụ thường xuyên đồ uống có đường có thể dẫn đến các bệnh như: bệnh tiểu đường type 2, huyết áp cao, cholesterol cao, bệnh Alzheimer hay bệnh mất trí nhớ.

Đồ ăn nhiều muối

Muối không thể thiếu cho các món ăn cũng như sức khỏe cơ thể. Tuy nhiên, lạm dụng quá nhiều muối trong các món ăn lại làm tổn thương não bộ.

Hàm lượng muối natri dư thừa trong thời gian dài sẽ tích tụ trong cơ thể, làm cản trở quá trình lưu thông máu lên não.

Các tế bào não không được bổ sung oxy đầy đủ sẽ dễ bị lão hóa khiến bạn nhận thức chậm và nhanh quên.

Kẹo cao su

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghĩ rằng nhai kẹo cao su sẽ giúp họ giảm cảm giác thèm ăn hay thèm hút thuốc. Thế nhưng nhai kẹo cao su là một tác nhân làm giảm trí nhớ của bạn. Đây là hoạt động làm chậm bộ nhớ. Vì thế hãy tránh xa kẹo cao su nếu bạn còn muốn có một đầu óc minh mẫn.