Xí muội hay còn gọi là ô mai là món ăn vặt ngon và được yêu thích rất nhiều. Vậy cách làm xí muội khô ngon tại nhà là như thế nào?
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Vào những dịp tết trên mâm bánh kẹo không thể thiếu một khay mứt và ô mai, người miền Nam thường gọi ô mai là xí muội. Với nỗi lo thực phẩm bẩn thì chị em phụ nữ cũng rất ái ngại việc mua xí muội ở bên ngoài khi không biết nguồn gốc. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách làm xí muội khô tại nhà.
Tác dụng của xí muội
- Xí muội có tính mát giúp giảm ho hiệu quả
- Được dùng làm thuốc trị ho, chống viêm họng, chữa ho khan
- Khi kết hợp với mật ong thì tác dụng trị ho do nhiễm lạnh, cảm lạnh càng được tăng thêm
- Có tác dụng chữa viêm phế quản khi kết hợp với một số vị thuốc khác
Chính vì những công dụng như vậy mà xí muội là món ăn vặt luôn được người dân để trong nhà, đặc biệt là người dân miền Bắc, nơi mùa đông kéo dài và rất dễ bị ho do cảm lạnh.
Hơn thế nữa xí muội cũng trở thành một món ăn vặt không thể thiếu trong ngày tết do vị chua ngọt thanh dễ ăn cùng với màu sắc bắt mắt vì được làm từ nhiều loại trái cây khác nhau như mơ, mận, tắc, cam thảo, gừng...
Cách làm xí muội mơ
Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm xí muội mơ
- 400g mơ tươi, bạn nên chọn quả tươi, không quá chín và không bị dập nát
- 150 muối trăng
- 250g đường trắng
- 10g gừng tươi
Cách làm xí muội
- Mơ sau khi mua về thì rửa sạch để ráo nước rồi đem phơi nắng ngoài trời để mơ héo lại.
- Gừng tươi rửa sạch, cạo vỏ và giã nhỏ.
- Trộn đều gừng, đường và muối lại với nhau.
- Cho mơ đã héo vào 1 chiếc lọ thủy tinh to, lần lượt 1 lớp quả mơ sau đó là một lớp hỗn hợp muối đường và gừng. Khi làm như vậy quả mơ sẽ được thấm gia vị tốt hơn.
- Sau khi đã đầy lọ thủy tinh thì ngâm mơ như vậy trong thời gian 3 ngày 3 đêm. Đến đủ thời gian bạn mang ra phơi trong bóng mát cho tới khi da quả mơ săn lại.
- Khi đã thấy da quả mơ săn lại bạn lại tiếp tục ngâm như lần ngâm trước đó khoảng 3 đến 4 lần nữa.
- Tiếp tục quá trình này cho đến khi phơi các hạt muối gừng và đường phủ một lớp dính trên bề mặt quả mơ là hoàn thành món xí muội mơ khô.
Lưu ý khi làm xí muội mơ khô:
- Món xí muội hoàn thiện phải có một lớp muối trắng kết tinh trên bề mặt quả và phải được phơi thật khô.
- Chỉ được phơi xí muội dưới bóng mát, không được đem ra nắng để nhanh khô, như vậy sẽ làm mất độ ngon của món xí muội.
- Sau khi hoàn thiện cần bảo quản bằng lọ thủy tinh để dùng được lâu hơn.
Cách làm xí muội tắc khô
Nguyên liệu làm xí muội tắc
- 1kg tắc, bạn nên chọn quả tắc vừa chín tới hoặc tắc chín vàng
- 300g đường kính trắng
- 5 thìa mật ong
- ¼ thìa muối nhỏ
Cách làm mứt tắc xí muội
- Tắc sau khi loại bỏ cuống và lá thì rửa sạch với nước muối loãng. Sau khi để ráo thì bổ đôi tắc vắt lấy phần nước loại bỏ hạt để ra bát riêng.
- Phần vỏ tắc bạn thái sợi thật mỏng sau đó cho cả phần vỏ tắc và nước tắc vào nồi. Các nguyên liệu như đường kính trắng và muối cũng cho vào cùng rồi đậy kín khoảng 3 - 4 tiếng để phần nước và vỏ trái tắc ngấm đường.
- Sau thời gian ngâm tắc với đường thì bạn đặt nồi lên bếp, vặn nhỏ lửa và bắt đầu sên. Khoảng 30 đến 45 phút thì phần nước tắt sệt lại, phần vỏ bắt đầu dẻo.
- Sau khi nước đã sệt lại bạn cho mật ong vào, đun sôi khoảng 5 phút thì bạn tắt bếp và để cho hỗn hợp thật nguội.
- Trong thời gian đó thì bạn chuẩn bị một chiếc bình thủy tinh có nắp đậy, rửa sạch để ráo để cho phần tắc xí muội nguội vào.
- Bạn có thể dùng nước tắc xí muội trực tiếp hoặc pha với nước lạnh để uống giải khát vào mùa hè.
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Cách làm nước xí muội khô
Nguyên liệu để pha nước xí muội khô
- 1 ly trà
- 1 nửa quả chanh tươi, có thể dùng chanh vàng hoặc chanh xanh tùy thích
- 3 trái xí muội, có thể dùng xí muội gì tùy sở thích mỗi người
- 3 muỗng cà phê đường
Cách thực hiện
- Bạn dùng muỗng nghiền xí muội ra cùng với đường, sau đó cho nước trà vào rồi khuấy đều cho tan đường.
- Sau khi đường tan bạn vặn nước cốt chanh vào, hãy nếm thử lại, khi thấy không đủ ngọt với bạn thì thêm đường cho vừa khẩu vị.
- Bước cuối cùng bạn chỉ cần bỏ đá vào là đã có một thức uống giải khát mùa hè mà lại rất nhiều vitamin có ích cho sức khỏe.
Xí muội dù là khô hay dạng mứt cũng đều ngon và rất dễ ăn. Với những cách làm xí muội khô tại nhà trên đây mong rằng bạn đã chọn cho mình được công thức làm xí muội ngon để tết này cả nhà có thể cùng nhau trò chuyện và thưởng thức.