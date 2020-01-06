Cách làm xí muội khô ngon tại nhà

Vào những dịp tết trên mâm bánh kẹo không thể thiếu một khay mứt và ô mai, người miền Nam thường gọi ô mai là xí muội. Với nỗi lo thực phẩm bẩn thì chị em phụ nữ cũng rất ái ngại việc mua xí muội ở bên ngoài khi không biết nguồn gốc. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu cách làm xí muội khô tại nhà.

Xí muội mơ xào gừng - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của xí muội

Cách làm nước xí muội mơ - Ảnh minh họa: Internet

Xí muội có tính mát giúp giảm ho hiệu quả

Được dùng làm thuốc trị ho, chống viêm họng, chữa ho khan

Khi kết hợp với mật ong thì tác dụng trị ho do nhiễm lạnh, cảm lạnh càng được tăng thêm

Có tác dụng chữa viêm phế quản khi kết hợp với một số vị thuốc khác

Chính vì những công dụng như vậy mà xí muội là món ăn vặt luôn được người dân để trong nhà, đặc biệt là người dân miền Bắc, nơi mùa đông kéo dài và rất dễ bị ho do cảm lạnh.