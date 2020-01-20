Cách làm nem chua rán đơn giản, thơm ngon chuẩn vị

Thay vì phải ra mua ngoài hàng đắt đỏ và không chắc chắn đảm bảo an toàn vệ sinh, bạn có thể tự tay làm tại nhà vừa ngon, vừa đơn giản.

Nem chua rán là món ăn vặt khoái khẩu của rất nhiều người, là đặc sản của Hà Nội thời xưa. Nem chua rán với hương vị béo ngậy, chua ngọt hấp dẫn bất cứ ai từng thưởng thức. Vậy cách làm nem chua rán tại nhà đơn giản nhất như thế nào? Bạn xem ngay hướng dẫn làm nem theo 2 cách dưới đây.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, bạn bắt đầu tiến hành sơ chế và làm nem chua rán:

Bước 1: cạo sạch lông ở bì heo và chần qua nước sôi có pha thêm một chút dấm và muối, sau đó đổ ra rửa sạch với nước.

Cạo sạch lông ở bì heo - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 2: luộc bì heo cùng chút gia vị, thêm tỏi, hành và gừng để khử bớt mùi khó chịu của bì heo.

Luộc chín bì heo - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 3: sau khi nồi bì heo sôi, bạn để khoảng 7-10 phút cho bì heo chín rồi vớt ra để ở rổ cho ráo nước. Sau đó, bạn thái sợi mỏng.

Bước 4: hành tỏi bạn bóc vỏ, xay nhuyễn sau đó trộn với giò sống và bì heo, thêm chút tiêu và ớt nếu bạn thích ăn cay.

Bước 5: cho hỗn hợp vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 2-3 giờ rồi lấy ra cuốn lại bằng màng bọc thực phẩm theo kích thước mong muốn rồi tiếp tục cho vào ngăn đá khoảng 30 phút. Sau đó, bạn lấy nem ra và lăn đều qua bột chiên xù.

Bọc nem chua bằng màng bọc thực phẩm - Ảnh minh họa: Internet.

Bước 6: chiên nem chua cho đến khi nem ngả màu vàng nhạt thì vớt ra.

Bạn có thể chỉ chiên phần nem để ăn ngay, còn lại sau khi làm nem, bạn có thể bảo quản trong tủ đá. Khi nào muốn ăn thì bạn có thể lấy ra chiên và thưởng thức.

Cách làm nem chua rán Hà Nội

Nem chua rán được coi là đồ ăn vặt yêu thích của Hà Nội khi xưa và vẫn nổi tiếng cho đến nay. Để thực hiện món nem chua rán ngon như người Hà Nội, bạn cần chuẩn bị:

Nguyên liệu làm nem chua rán

Khoảng 500g thịt nạc mông

200g da heo (bì heo).

1-2 muỗng cà phê thính gạo hoặc bột nem chua tùy theo nguyên liệu mà bạn chuẩn bị dễ dàng nhất.

2 củ tỏi.

Đường, muối, hạt tiêu, dầu ăn, tương ớt, hạt nêm, giấm, bột năng,,...

Dụng cụ làm: chảo, chén, bát, muỗng, đũa, màng bọc thực phẩm.

Cách làm nem chua rán thơm ngon như người Hà Nội

Để làm món nem chua Hà Nội, bạn nên chọn thịt heo loại thịt mông để khi hoàn thành, nem sẽ được dai và giòn.

Bước 1: Sơ chế thịt heo và da heo

Bạn cắt thịt heo thành từng miếng thật nhỏ và mỏng, sau đó cho vào ngăn đá tủ lạnh để trong khoảng 2h.

Cắt thịt heo thành từng miếng thật nhỏ và mỏng - Ảnh minh họa: Internet.

Bì heo rửa sạch rồi mang hấp chín, lưu ý không hấp quá lâu vì sẽ khiến bì heo bị nhão, mất đi độ dai và giòn. Sau khi hấp chín bạn cho luôn vào nồi nước lạnh sau đó vớt ra rổ cho ráo nước.

Da heo bạn cắt thành từng sợi nhỏ và dài.

Bước 2: tiến hành xay thịt heo và ướp gia vị cho các nguyên liệu

Bạn lấy thịt ra từ ngăn đá tủ lạnh và bỏ vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn sau đó tiếp tục cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Sau đó bạn lấy ra cho vào xay lượt 2 trong khoảng vài phút.

Xay thịt nhuyễn sau đó trộn đều với các gia vị - Ảnh minh họa: Internet.

Trộn thịt đã xay với các nguyên liệu sau: mắm, đường, bột năng và hạt tiêu, tỏi sau đó trộn thật đều để thịt ngấm kỹ các gia vị. Bạn tiếp tục cho bì heo vào đảo đều cho đến khi hỗn hợp thành một khối thống nhất.

Bước 3: tiến hành gói nem

Bạn gói các nguyên liệu đã trộn ở bước trên lại bằng màng bọc thực phẩm, bạn có thể gói theo khối thuôn dài với kích thước vừa ăn.

Bạn lưu ý sử dụng tay để gói và nén chặt cho nem thành từng miếng không bị bở. Sau đó, bạn bảo quản nem trong tủ lạnh.

Bước 4: chiên nem chua

Để chiên nem chua, bạn lấy nem trong tủ lạnh ra và có thể lăn qua bột chiên xù sau đó chiên trong dầu sôi để nem giòn và ngon hơn. Đến khi nào bạn thấy nem có màu vàng tươi hấp dẫn thì lúc đó nem chín, bạn vớt ra để ở đĩa có lót giấy thấm bớt dầu mỡ và thưởng thức.

Chiên nem chua rồi vớt ra thấm dầu - Ảnh minh họa: Internet.

Bí quyết làm nem chua rán ngon

Để làm nem chua rán ngon, bạn lưu ý một số bí quyết sau:

Thịt nên chọn miếng thịt tươi, chạm vào còn ấm chứng tỏ là thịt mới để làm nem được giòn và thơm ngon.

Da heo bạn nên ngâm dấm và muối để khử bớt mùi hôi và nhớ phải chần qua nước sôi sau đó vớt ra cho vào nước lạnh ngay lập tức để bì heo giữ được độ giòn.

Trên đây là một số cách làm nem chua rán đơn giản, thơm ngon chuẩn vị. Bạn có thể áp dụng công thức làm nem chua rán chuẩn vị thông thường hoặc dùng công thức làm nem của người Hà Nội. Mỗi công thức có một vị ngon riêng nên bạn có thể áp dụng để làm món ăn vặt cho cả gia đình.