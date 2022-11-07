Hướng dẫn cách ăn chuối luộc giảm cân đơn giản và hiệu quả tại nhà!

Sở dĩ, ăn chuối xanh hoặc chuối chín luộc giúp giảm cân là bởi những thành phần vô cùng hữu hiệu có trong chuối. Cụ thể, trong chuối xanh có chứa nhiều chất xơ, vị hơi chát, giúp loại bỏ chất béo và tạp chất tích tụ trong cơ thể.

Ngoài ra, trong chuối còn có chứa nhiều loại vitamin B khác nhau, có công dungh giúp tăng cường quá trình trao đổi chất trong cơ thể, chuyển đổi thành năng lượng cung cấp cho cơ thể bạn.

Việc ăn chuối xanh sẽ giúp bạn giảm bớt lượng lương thực nạp vào cơ thể, từ đó giúp gián tiếp giảm cân. Do đó, sau mỗi lần ăn chuối xanh, bạn sẽ có cảm giác no, không muốn ăn gì thêm nữa. Bên cạnh đó, so với các thực phẩm khác, chuối có chứa hàm lượng calo thấp. Trong một trái chuối chỉ chứa khoảng 105 calo, nên sẽ vừa giúp bạn nạp năng lượng nhưng không gây thừa năng lượng dẫn đến tăng cân.

Ăn chuối xanh giúp hoạt động lên men trong cơ thể diễn ra cực hiệu quả!

Đặc biệt, khi ăn chuối xanh, hoạt động lên men trong cơ thể diễn ra cực hiệu quả. Dùng 2-3 trái chuối mỗi ngày là cách ăn chuối luộc giảm cân giúp đốt cháy và loại bỏ từ 20-30% lượng chất béo trong cơ thể. Chị em có thể hoàn toàn yên tâm khi áp dụng ăn chuối giảm mỡ bụng nhé.

Không chỉ vậy, ăn chuối xanh sẽ giúp hỗ trợ điều trị táo bón lẫn đi tả hoặc viêm đại tràng thể lỏng hoặc bệnh tiểu đường. Bạn chỉ cần thái lát chuối xanh, sau đó đem phơi khô và đun uống nước hàng ngày là được. Rất đơn giản phải không nào?!

2. Cách ăn chuối luộc giảm cân

Với những công dụng vừa chia sẻ, có thể thấy khả năng giảm cân hiệu quả của việc ăn chuối xanh luộc là hoàn toàn có cơ sở. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả như mong muốn, bạn cần ăn chuối luộc giảm cân đúng cách.

Nên chọn chuối sáp luộc làm thực phẩm giảm cân!

Loại chuối nào dùng để giảm cân? Bạn có thể dùng chuối xanh và chuối chín đem luộc với các bước tiến hành khá đơn giản. Vậy ăn chuối chín luộc có béo không? Bạn có thể yên tâm vì chuối chín luộc không béo. Tuy nhiên, khi dùng chuối chín thì chỉ chọn chuối sáp luộc giảm cân thôi nhé.

Nhiều bạn thắc mắc Ăn chuối tiêu luộc có giảm cân không? Câu trả lời là hoàn toàn có. Ngoài ăn chuối tiêu, khi muốn giảm cân bằng chuối xanh, bạn có thể chọn chuối sáp, chuối sứ, hoặc chuối già hương.

Dưới đây là một số cách ăn chuối luộc giảm cân thường được nhiều chị em áp dụng.

- Ăn chuối xanh luộc giảm cân

Đây là biện pháp giảm cân tại nhà rất được các chị em ưa chuộng nhà nhờ hiệu quả cao cùng cách chế biến siêu đơn giản.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ Khoảng 2-3 quả. Lưu ý: chọn những quả chuối xanh loại to, không quá già hoặc quá non. Nên tránh mua loại để lâu.

+ Một tô nước muối pha loãng sẵn (1 lít nước, 1 thìa muối).

+ Một nồi đun, đủ lớn để luộc chuối.

Cách bước tiến hành thực hiện:

Công đoạn ngâm chuối với muối để loại bỏ nhựa và bụi bẩn!

+ Rửa sạch quả chuối xanh, cắt bỏ 2 đầu.

+ Chuẩn bị một tô nước muối và cho chuối vào và tiến hành ngâm trong 15 phút để loại bỏ hết các chất bẩn, tạp chất, thuốc trừ sâu bám ngoài vỏ và nhựa chuối nhầy nhụa khó chịu.

+ Tiếp đó, cho chuối vào nồi đun với lượng nước ngập chuối. Đun khoảng 10-15 phút cho đến khi vỏ chuối đổi màu thẫm, rồi dùng đũa đâm qua chuối thử. Nếu đâm qua chuối dễ dàng nghĩa là chuối đã chín rồi nhé.

+ Vớt chuối ra rổ để cho ráo nước và nguội.

+ Đến đây thì bạn chỉ việc bóc bỏ vỏ và thưởng thức, bạn có thể chấm kèm với muối ớt để ngon hơn. Tốt nhất là bạn nên ăn chuối mỗi ngày ăn khoảng 2 trái, một vào buổi sáng, một vào buổi tối trước các bữa ăn chính. Đây là món chuối luộc không những thơm ngon mà còn giúp giảm cân rất hiệu quả mà các chị em không nên bỏ qua!

Chấm kèm với muối ớt để thưởng thức món chuối xanh luộc ngon hơn!

- Ăn chuối chín luộc để giảm cân

So với ăn chuối xanh luộc thì ăn chuối chín luộc giảm cân có cách thực hiện dễ dàng hơn.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ 1 nải chuối sáp. Nên chọn loại chín tới, to tròn, đẹp mắt, săn chắc để chuối sau khi luộc có vị ngon ngọt, săn chắc. Tránh chọn loại dập nát. Tốt nhất là nên chọn chuối sáp nghệ.

+ 1 nồi nước

+ 1 thìa muối biển

+ Đá lạnh (khoảng 2-3 cục là đủ rồi)

Các bước tiến hành thực hiện:

+ Để nguyên nải chuối rửa sạch hoặc tách ra từng trái để rửa sạch.

+ Kế đó, cho chuối vào nồi rồi đổ ngập nước và thêm 1 thìa muối vào và tiến hành bắc lên bếp.

Cho chuối chín vào nồi rồi đổ ngập nước và thêm 1 thìa muối vào!

+ Đun chừng 15-20 phút cho sôi rồi vặn nhỏ lửa lại. Sau đó, lấy đá lạnh bỏ ra chậu, đổ nước vào, chuẩn bị sẵn 1 chậu nước lạnh.

+ Vớt chuối đã luộc cho vào chậu nước lạnh. Sau chừng 3-5 phút, bạn vớt ra rổ để cho ráo nước.

Ăn chuối chín luộc giảm cân cũng là cách giảm cân được nhiều chị em ưa thích!

Để đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất, bạn nên ăn mỗi ngày 2-3 trái chuối chín luộc trước các bữa ăn, khi bụng còn đang đói hoặc sau quá trình tập luyện, cơ thể cần bổ sung năng lượng. Nếu bạn muốn ăn lâu dài thì có thể cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần dần.

Ngoài cách ăn chuối chín luộc để giảm cân, bạn có thể dùng cách nướng chuối chín. Tương tự như trên, bạn lựa chọn chuối chín, rửa sạch, để ráo nước. Để nhiệt độ khoảng 300-350 độ C trong tầm 8-10 phút. Sau khi luộc, chuối có màu sậm, ăn rất thơm và ngon.

3. Gợi ý thực đơn giảm cân bằng chuối luộc

Đã có không ít trường hợp ăn chuối giảm cân không mang lại hiệu quả như ý do dùng sai cách. Sau đây là gợi ý một số thực đơn ăn chuối luộc giảm cân đơn giản mà chị em có thể tham khảo.

Sao Hàn Quốc thường áp dụng cách giảm cân với chuối rất đơn giản như sau:

- Ăn 1 tới 2 quả chuối vào buổi sáng cùng với 2 cốc nước ấm.

- Bữa trưa chỉ cần ăn bình thường nhưng cần kiêng đồ cay, dầu mỡ.

- Tiếp tục ăn 1 tới 2 trái chuối vào buổi tối kết hợp với kiêng ăn bánh kẹo vặt.

Học theo cách giảm cân nhờ ăn chuối của người Nhật để đạt hiệu quả nhanh chóng!

Cách giảm cân nhờ ăn chuối của người Nhật hơi cầu kì hơn:

- Bữa ăn sáng, uống 1 ly nước ấm khi thức dậy, xay 1 quả chuối kết hợp với whey protein.

- Dùng 1 chén cơm nhỏ kèm 100g tới 150g thịt/cá trong bữa ăn trưa. Lưu ý không dùng loại thịt, đồ dầu mỡ nhiều.

- Bữa tối, dùng salad trộn rau củ kèm với 100g thịt/cá cùng 3 lòng trắng trứng. Sau bữa ăn chính, dùng thêm một ít trái cây sau khoảng 2 tới 3 tiếng.

4. Một số lưu ý khi giảm cân bằng chuối luộc

+ Không nên áp dụng cách giảm cân bằng chuối xanh luộc liên tục, thường xuyên trong một thời gian dài bởi có thể gây nên những phản tác dụng khó lường như táo bón.

+ Nên chọn loại tươi để dùng, bởi hiệu quả giảm cân sẽ không đạt được như mong muốn với các món chuối đã được sấy khô hay qua chế biến hoặc khi để lạnh.

+ Không nên bỏ chuối trong tủ lạnh vì sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, mà nên bảo quản ở nhiệt độ phòng, nhiệt độ khoảng 15 độ C.

Áp dụng đúng cách ăn chuối giảm cân để đạt được hiệu quả như ý

+ Áp dụng với phương pháp giảm cân khác và luyện tập

Để đảm bảo cơ thể có được đủ lượng dinh dưỡng cần thiết, ngoài việc ăn kiêng với chuối nên kết hợp với các phương pháp giảm cân khác. Tốt nhất, bạn nên kết hợp ăn chuối xanh luộc giảm cân với luyện tập để có thể lấy lại vóc dáng nhanh chóng.

+ Duy trì bữa ăn đủ chất, và năng lượng

Đừng quên bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để cung cấp cho cơ thể lượng chất cần thiết. Đừng nên làm dụng việc giảm cân quá mức mà phải duy trì các nhóm dinh dưỡng để cơ thể phát triển và duy trì khỏe mạnh.

+ Uống đủ nước

Khi giảm cân bằng chuối luộc, bạn nên kết hợp uống đủ nước để đào thải nhanh chóng các chất béo, các chất cặn bã ra ngoài cơ thể.

Trên đây là tất tần tật về cách ăn chuối luộc giảm cân tại nhà. Hy vọng với các thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ lên được thực đơn giảm cân khoa học và thơm ngon cùng chuối, để các chị em nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, khỏe đẹp nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công!