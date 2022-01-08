Bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng đừng bỏ qua những thực phẩm này

Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng thì bữa sáng không nhất thiết phải ăn thật no nhưng phải cân bằng các chất dinh dưỡng sao cho cân đối, đầy đủ tinh bột, kết hợp giữa các thực phẩm khô và loãng để không ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, bổ dưỡng cho cơ thể. Đây là những thực phẩm mà bạn nên bỏ vào thực đơn buổi sáng lành mạnh của mình.

Thực phẩm giàu tinh bột có thể được chuyển hóa thành glucose trong cơ thể và đó là nguồn năng lượng chính cho các hoạt động của cơ thể con người. Vì vậy mà các loại thực phẩm chủ yếu giàu tinh bột như bánh bao, bánh mì, bột yến mạch, mì dợi, cháo ngũ cốc sẽ là những thứ vừa có thể đảm bảo hiệu suất làm việc của bạn vào buổi sáng mà còn có tác dụng bảo vệ dạ dày của bạn.

Lượng protein trong thực phẩm và tỷ lệ axit amin khác nhau có liên quan đến sự tổng hợp và đổi mới các mô trong cơ thể người. Vì vậy tốt nhất bạn nên bổ sung vào bữa sáng các loại trứng, thực phẩm chế biến từ đậu, thịt nạc, sữa, phô mai,... Những thực phẩm này không chỉ cung cấp đủ protein cho cơ thể mà còn giúp làm chậm quá trình chuyển hóa các chất trong dạ dày, kéo dài cảm giác no sau bữa ăn.

Một lượng ít dầu ăn nhất định

Túi mật có chức năng thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất béo nhưng dịch mật sẽ chỉ tiết ra khi cơ thể nạp vào lượng thức ăn giàu chất béo hoặc protein cao có trong ruột non. Nếu bữa sáng của bạn thiếu chất béo và chất đạm thì túi mật sẽ không thể bài tiết ra dịch mật, lâu dày sẽ dẫn đến tình trạng viêm túi mật.

Vì vậy mà dù cho có giảm cân thì bạn cũng phải vì sức khỏe của mình mà nạp vào cơ thể bữa sáng một ít thức ăn chế biến từ dầu chẳng hạn bạn có thể dùng dầu ô liu để thay thế dầu ăn thông thương chế biến món ăn. Khuyến cáo tốt nhất của các chuyên gia rằng nếu không có nhiều thời gian, để thuận tiện bạn có thể ăn một quả trứng thay thế.

Trái cây và rau

Trái cây và rau giàu chất xơ, vitamin A và vitamin C. Vì vậy mà khi bạn ăn một số loại trái cây, rau vào bữa sáng có thể cung cấp cho bạn một lượng lớn vitamin, khoáng chất, chất xơ, chất chống oxi hóa tự nhiên cho cơ thể.

Những hợp chất đó có thể duy trì cho bạn một sức khỏe tốt, giúp cho chức năng đường ruột của bạn được hoạt động bình thường. Do vậy mà bạn nhất định phải ăn một ít trái cây, rau quả trong bữa sáng nhưng không được để bụng rỗng mà ăn.

Các loại hạt dinh dưỡng

Các loại hạt dinh dưỡng rất giàu kali, canxi, magie, sắt, kẽm và các loại khoáng chất cần thiết cho cơ thể khác. Đồng thời còn giàu vitamin E có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Ngoài ra, các axit béo không bão hòa trong các loại hạt còn rất tốt cho sức khỏe tim mạch của bạn.

Vì vậy bữa sáng bạn cũng nên ăn một nắm nhỏ các loại hạt như óc chó, hạt phỉ, đậu phộng,... (khoảng 20g mỗi ngày) có thể nâng cao dinh dưỡng cho bữa sáng của bạn.

Uống đủ nước

Bạn nên uống ít nhất 500ml nước vào bữa sáng. Việc này không chỉ giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa của bạn mà còn bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể, bài trừ cặn bã còn lại trong cơ thể sau một ngày. Sau khi ngủ dậy, bạn nên uống một cốc nước ấm pha với mật ong để thanh lọc dạ dày, đây cũng là một trong những bí quyết giữ gìn sức khỏe thật tốt, bồi bổ cho hệ tiêu hóa. Nếu bạn tập thể dục vào buổi sáng thì tốt nhất nên uống nước trước rồi hãy tập luyện.