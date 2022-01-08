Bữa sáng mà ăn nhiều thứ này thì không ăn còn tốt hơn cho sức khỏe

Dinh dưỡng 08/01/2022 20:25

Chuyên gia dinh dưỡng đưa ra khuyến cáo cho bạn rằng nếu như cứ ăn những thứ này vào buổi sáng thì thà bạn đừng ăn sáng vẫn sẽ tốt hơn.

Có câu nói ăn uống chính là cuộc sống của con người và bữa sáng chính là bữa ăn quan trọng nhất. Ở góc độ dinh dưỡng mà nói thì bữa sáng cần cân đối dinh dưỡng rất cao nên cũng không thể ăn quá qua loa.

Đây là một số loại thực phẩm tuyệt đối không nên ăn vào buổi sáng, ăn thường xuyên sẽ ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe.

Không nên ăn và uống nhiều thực phẩm đông lạnh

Bữa sáng mà ăn nhiều thứ này thì không ăn còn tốt hơn cho sức khỏe - Ảnh 1

Ăn một lượng lớn thực phẩm đông lạnh khi bụng đói sẽ kích thích sự co bóp của dạ dày dẫn đến rối loạn các phản ứng hóa học trong cơ thể gây nên tình trạng mất cân đối tạo nên các bệnh về đường tiêu hóa. Đồng thời thói quen xấu này có thể gây nên tổn thương cho chức năng của các cơ quan nội tạng. Đối với phụ nữ còn gây nên tình trạng rối loạn kinh nguyệt.

Đừng để bụng rỗng ăn dứa/khóm

Khóm hay còn gọi là dứa có chứa một lượng lớn enzym, ăn trong lúc bụng rỗng sẽ làm tổn thương đến dạ dày. Để hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn thì bạn nên ăn khóm sau khi ăn bữa chính sẽ có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Bữa sáng mà ăn nhiều thứ này thì không ăn còn tốt hơn cho sức khỏe - Ảnh 2

Đừng để bụng rỗng ăn chuối

Trong chuối có chứa kali có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ còn chứa một lượng lớn magie. Vì vậy mà khi ăn lúc đói, hàm lượng magie trong máu sẽ tăng đột biến, đây là chất gây ảnh hưởng nhạy cảm đến chức năng của tim. Hơn nữa, khi để bụng rỗng ăn chuối vào buổi sáng sớm sẽ dễ gây nên tình trạng trào ngược dạ dày.

Bữa sáng mà ăn nhiều thứ này thì không ăn còn tốt hơn cho sức khỏe - Ảnh 3

Không nên ăn quá nhiều dầu mỡ

Buổi sáng nếu như nạp vào cơ thể một lượng lớn chất đạm, nhiều calo, chất béo sẽ chỉ làm tăng gánh nặng cho dạ dày của bạn, rất có hại cho cơ thể. Các loại thực phẩm như pho mát, bánh mì kẹp thịt, cánh gà chiên hay những thực phẩm chứa quá nhiều dầu mỡ sẽ khiến cơ thể bạn khó mà hấp thu.

Bữa sáng mà ăn nhiều thứ này thì không ăn còn tốt hơn cho sức khỏe - Ảnh 4

Đừng để bụng rỗng uống trà

Uống trà khi bụng đói sẽ làm loãng dịch vị, giảm chức năng của hệ tiêu hóa, đồng thời còn có thể khiến bạn bị say trà. Nó có thể gây nên các triệu chứng như hồi hộp, chóng mặt, choáng váng đầu óc, tứ chi không có sức, dạ dày khó chịu, bụng đói cồn cào,... Hoàn toàn không hề tốt cho sức khỏe của bạn chút nào mà còn làm giảm năng suất làm việc một ngày của bạn.

Bữa sáng mà ăn nhiều thứ này thì không ăn còn tốt hơn cho sức khỏe - Ảnh 5

Đừng để bụng rỗng ăn quả hồng, cà chua

Trong quả hồng và cà chua đề chứa nhiều pectin và tanin. Các chất này khi phản ứng với axit trong dịch vị tạo thành các chất không hòa tan dễ kết sỏi ở dạ dày. Vì vậy mà bạn có thể sẽ bị buồn nôn, nôn mửa, loét dạ dày, thậm chí là thủng dạ dày.

Bữa sáng mà ăn nhiều thứ này thì không ăn còn tốt hơn cho sức khỏe - Ảnh 6

Đừng để bụng rỗng ăn sơn tra, quýt hay cam

Sơn tra, quýt hay cam có chứa nhiều axit hữu cơ, axit trong trái cây, axit maslinic, axit xitric,... Vì vậy mà ăn khi đói sẽ khiến nồng độ axit trong dịch vị tăng lên tạo nên kích thích bất lợi cho niêm mạc dạ dày gây nên cảm giác xót ruột, đầy hơi, tạo nên những cơn đau dạ dày.

Bữa sáng mà ăn nhiều thứ này thì không ăn còn tốt hơn cho sức khỏe - Ảnh 7
Mách bạn cách làm phô mai que đơn giản tại nhà

Mách bạn cách làm phô mai que đơn giản tại nhà

Phô mai que là món ăn có nguồn gốc từ đất nước được coi là thiên đường ăn vặt với nhiều món ăn hấp dẫn Hàn Quốc. Hàn Quốc có vị béo ngậy, bùi bùi làm say đắm nhiều người đặc biệt là các bé nhỏ. Nếu bạn vẫn lo lắng về nguồn gốc của món phô mai que bạn đang dùng thì hãy thử tham khảo các cách làm phô mai que đơn giản tại nhà trong bài viết sau.

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