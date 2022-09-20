Bỏ túi 4 phần thịt ngon nhất của lợn mà chị em nào cũng nên biết

Đây được xem là những phần thịt ngon nhất của lợn, nhiều chất dinh dưỡng, cung cấp đủ protein,...

Thịt nạc vai

Phần thịt này có 90% là nạc và chỉ 10% là mỡ. Thịt nạc vai không nhiều mỡ như ba chỉ, ăn có vị thơm, mềm, nấu lâu không bị bở.

Với thịt nạc vai bạn có thể chế biến thành các món chiên, rán, quay,… Tuy nhiên, nướng được cho là cách chế biến ngon nhất.

Nhược điểm của phần thịt này là số lượng ít, giá cao, một con lợn chỉ có khoảng 5-6 lạng.

Ảnh minh họa: Internet

Thịt áp sườn (vùng hông)

Miếng thịt nạc bám vào xương sườn, xương sống, được xem là miếng thịt ngon nhất trên thân lợn. Đây còn được gọi là miếng thịt hoàng đế vì chất thịt rất mềm, thơm, ngọt. Tuy nhiên miếng thịt này khi ăn không "sướng miệng" bằng những vùng thịt khác, nhưng lại có thể chế biến đa dạng, món nào cũng có thể nấu được.

Do nếu lọc miếng thịt này ra thì sẽ ảnh hưởng đến hình thức thẩm mỹ của sườn, và xương khi bán, nên đa phần người bán sẽ để thịt kèm vào xương hoặc sườn mà không bán riêng. Bà nội trợ sành ăn, sẽ chọn miếng thịt này để mua đầu tiên.

Thịt thăn lưng

Khi đi mua thịt các bà nội trợ sành sỏi thường thích chọn những miếng thịt thăn gần với thịt vai ở trên lưng lợn. Trong một con lợn 1 miếng thăn dài, cũng là miếng thịt được xem là đắt nhất trên thân con lợn. Vùng thịt lợn này đứng thứ hai trên bảng xếp hạng.

Phần thịt thăn thuần nạc, thớ nhỏ, đặc thịt, có độ kết dính cao, mùi thịt thơm ngon, khô ráo. Bạn có thể chế biến thịt thăn thành các món luộc, hấp, xào, nấu kiểu ninh nhừ, cắt lát mỏng để cuốn đều vô cùng hấp dẫn.

Ảnh minh họa: Internet

Xương sườn

Thịt sườn mềm, ngọt, có nhiều chất dinh dưỡng nên ăn ngon hơn các loại thịt khác. Với phần thịt này bạn có thể chế biến thành nhiều món như om, hầm, xào chua ngọt,…

Chính vì vậy mà loại thịt này đắt nhất trong các loại, nhưng với chất lượng như vậy thì rất đáng để thử.

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