Bí quyết chế biến món ăn thơm ngon bổ dưỡng từ thịt lợn, chị em bỏ túi ngay!

Dinh dưỡng 06/07/2022 07:54

Thịt lợn có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Để chọn được miếng thịt lợn ngon, luộc xong có vị ngọt, không bị hôi thì bạn cần chọn nguyên liệu thật kỹ lưỡng. Nên mua thịt lợn ở những nơi có uy tín, rõ nguồn gốc.

Mẹo luộc thịt lợn ngon ngọt


Bí quyết chế biến món ăn thơm ngon bổ dưỡng từ thịt lợn, chị em bỏ túi ngay! - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Thịt mua về rửa sạch, cạo sạch lông ở phần bì. Không nên cắt nhỏ miếng thịt trước khi luộc vì như vậy sẽ làm mất đi độ ngọt của thịt. 

Để miếng thịt thái ra đẹp mắt, bạn có thể dùng dây buộc chặt miếng thịt thành cuộn tròn trước khi luộc. Cách này sẽ phù hợp với những miếng thịt chân giò. Với thịt ba chỉ, bạn có thể để nguyên miếng và không cần dùng dây buộc.

Cho thịt vào nồi nước sôi. Bạn cần đổ nước cho ngập miếng thịt. Như vậy, miếng thịt sẽ không bị thâm đen sau khi luộc.

Để thịt luộc trắng hơn, bạn nên thêm một ít giấm ăn và muối vào nồi nước. Để nước sôi khoảng 3 phút rồi vớt thịt ra và rửa lại bằng nước ấm cho sạch.

Đun sôi một nồi nước khác, cho một củ hành hoặc một mẩu gừng đập dập (có thể dùng hành lá, hành tây để thay thế) vào nồi cùng một thìa cà phê muối. Bỏ thịt vào luộc chín. Việc cho hành hoặc gừng vào nồi luộc cùng thịt sẽ giúp khử mùi hôi, thịt luộc chín sẽ có mùi thơm ngon hơn.

Nên luộc thịt ở lửa vừa. Để nước sôi quá lớn thì thịt sẽ không chín đều ở bên trong. Trong lúc luộc, hãy dùng muỗng vớt phần bọt ra đễ giữ cho nước luộc trong và thịt không bị hôi.

Thời gian luộc thịt phụ thuộc vào kích thước cửa miếng thịt, thường là từ 15-30 phút.

Để kiểm tra xem thịt chín chưa, bạn có thể dùng đũa chọc vào miếng thịt. Nếu thấy chảy nước màu hồng thì tiếp tục luộc thêm 5-10 phút nữa. Nếu thịt đã chín, chiếc đũa có thể xuyên qua dễ dàng.

Sau khi thịt chín, hãy vớt miếng thịt ra và bỏ vào một âu nước lạnh (nước sôi để nguội có bỏ thêm đá lạnh). Lượng nước phải đủ để ngập miếng thịt. Chờ thịt nguội hẳn thì mang ra, để ráo nước và thái miếng.

Với cách này, thịt luộc sẽ trắng đẹp, miếng thịt thái ra không bị bở, ăn không bị hôi.

Thịt luộc có thể ăn cùng muối chanh, mắm ớt, mắm tôm,... tùy sở thích.

Mẹo xào thịt lợn mềm ngon

Bí quyết chế biến món ăn thơm ngon bổ dưỡng từ thịt lợn, chị em bỏ túi ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Mẹo đầu tiên để có món thịt xào ngon là bạn làm nóng chảo với dầu lạnh. Cách này tránh thịt dính chảo và hơi ẩm trong thịt nhanh chóng bị mất đi khiến thịt bị khô, cứng, thậm chí cháy khét.

Mẹo tiếp theo là bạn có thể ướp thịt với tinh bột hoặc lòng trắng trứng trước khi xào. Điều này giúp "khóa" ẩm bên trong thịt và giúp thịt mềm hơn khi chế biến. Cũng không ít người đã làm điều này nhưng không biết nguyên nhân mà làm như thói quen.

Một mẹo xào thịt ngon nữa là bạn có thể thoa nước sốt gừng vào đáy chảo để tách thịt khỏi đáy chảo trong quá trình xào, thịt sẽ không bị dính vào đáy chảo và nước không bị chảy ra ngoài nên khi chiên thịt không bị khô.

Lời khuyên khi xào thịt

- Tinh bột và lòng trắng trứng là những thứ phổ biến nhất để giúp thịt giữ ẩm.

- Không nên cho muối trước khi xào thịt mà nên cho muối khi thịt đã chín, trước khi bắc ra. Điều này cũng giúp thịt giữ nước, mềm mại hơn.

- Rượu nấu ăn không những không thể khử tanh mà còn làm cho thịt mềm.

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