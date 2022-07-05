Sáng nay ăn gì: Mì khô xá xíu - Món ăn đậm đà, thịt xá xíu vàng nâu bóng bẩy!

Món ngon mỗi ngày 05/07/2022 06:54

Mì gói ăn kèm đủ loại topping, bữa sáng chất lượng, dinh dưỡng

MÌ KHÔ XÁ XÍU

Sáng nay ăn gì: Mì khô xá xíu - Món ăn đậm đà, thịt xá xíu vàng nâu bóng bẩy! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 200-300gr thịt heo
  • Mỡ heo
  • Gói gia vị xá xíu
  • Mì gói xào khô
  • Hành lá, giá, hẹ, rau tùy thích
  • 2 muỗng canh đường
  • 2 muỗng canh tương ớt
  • 1/2 muỗng canh dầu hào
  • 1/3 muỗng canh hạt nêm
  • Tỏi, ớt...

Cách làm:

- Ướp thịt với gói gia vị xá xíu, đường, hạt nêm, tương ớt, dầu hào, tỏi ớt băm trong 15 phút.

- Bật bếp cho săn thịt thì cho nước lọc vào gần sắp mặt miếng thịt, rim lửa nhỏ cho đến khi gần cạn nước, nêm lại cho vừa ăn thì tắt bếp.

- Phi tóp mỡ cho vàng giòn

- Trụng mì vừa chín tới, trộn cùng xốt xá xíu và gói gia vị mì gói, tóp mỡ

- Thêm rau, giá trụng sơ, trứng ốp la nếu thích, thịt xá xíu cắt miếng vừa ăn, tóp mỡ, hẹ cắt nhỏ, một ít tiêu xay là hoàn thành

 

Sáng nay ăn gì: Mì khô xá xíu - Món ăn đậm đà, thịt xá xíu vàng nâu bóng bẩy! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Trần Xuân Đức

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