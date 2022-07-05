Sáng nay ăn gì: Mì khô xá xíu - Món ăn đậm đà, thịt xá xíu vàng nâu bóng bẩy!

Mì gói ăn kèm đủ loại topping, bữa sáng chất lượng, dinh dưỡng

MÌ KHÔ XÁ XÍU

Nguyên liệu:

200-300gr thịt heo

Mỡ heo

Gói gia vị xá xíu

Mì gói xào khô

Hành lá, giá, hẹ, rau tùy thích

2 muỗng canh đường

2 muỗng canh tương ớt

1/2 muỗng canh dầu hào

1/3 muỗng canh hạt nêm

Tỏi, ớt...

Cách làm:

- Ướp thịt với gói gia vị xá xíu, đường, hạt nêm, tương ớt, dầu hào, tỏi ớt băm trong 15 phút.

- Bật bếp cho săn thịt thì cho nước lọc vào gần sắp mặt miếng thịt, rim lửa nhỏ cho đến khi gần cạn nước, nêm lại cho vừa ăn thì tắt bếp.

- Phi tóp mỡ cho vàng giòn

- Trụng mì vừa chín tới, trộn cùng xốt xá xíu và gói gia vị mì gói, tóp mỡ

- Thêm rau, giá trụng sơ, trứng ốp la nếu thích, thịt xá xíu cắt miếng vừa ăn, tóp mỡ, hẹ cắt nhỏ, một ít tiêu xay là hoàn thành

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Trần Xuân Đức

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sang-nay-an-gi-mi-kho-xa-xiu-mon-an-dam-da-thit-xa-xiu-vang-nau-bong-bay-474222.html