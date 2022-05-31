Xôi khúc nhân đậu xanh bùi 'béo ú ụ' nhân đậu xanh bùi béo, hòa với vị thịt băm xào tiêu caythơm nức mũi

Món ngon mỗi ngày 31/05/2022 07:37

Xôi khúc to, nhân đậu xanh bùi béo, hòa với vị thịt băm xào tiêu cay cay nồng nồng ngon hết sảy.

XÔI KHÚC LÁ DỨA

Xôi khúc nhân đậu xanh bùi 'béo ú ụ' nhân đậu xanh bùi béo, hòa với vị thịt băm xào tiêu caythơm nức mũi - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 500gr gạo nếp
  • 300gr bột nếp
  • 100gr thịt ba rọi
  • 200gr đậu xanh cà
  • 100gr lá dứa
  • Hành lá, hành tím
  • Hành tím phi
  • Gia vị: tiêu, đường, muối, hạt nêm

Cách làm:

  • Sơ chế nguyên liệu:

- Gạo nếp vo sạch, ngâm nước từ 8–12 tiếng/ ngâm qua đêm để gạo nở mềm, sau đó vớt ra, để ráo.

- Ngâm đậu xanh trong nước với một ít muối để đậu xanh nở ra rồi rửa sạch. Tiếp đến, cho đậu xanh vào nồi với một lượng nước vừa đủ tính từ mặt đậu lên khoảng 2mm, thêm 1 muỗng cafe muối rồi nấu, khi nấu vớt bọt ra nấu trên lửa nhỏ khoảng 15–20 phút. Đậu chín mềm thì đổ ra rổ, để ráo.

- Thịt ba rọi xát muối để khử mùi hôi và rửa lại nhiều lần với nước sạch, băm nhỏ.

- Lá dứa rửa sạch rồi cắt nhỏ.

- Hành tím lột vỏ, băm nhỏ. Hành lá bỏ gốc, rửa sạch rồi cắt nhỏ.

 

Xôi khúc nhân đậu xanh bùi 'béo ú ụ' nhân đậu xanh bùi béo, hòa với vị thịt băm xào tiêu caythơm nức mũi - Ảnh 2

  • Làm nhân:

- Cho 100gr lá dứa và 150ml nước vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn lọc qua dây vắt lấy nước cốt. Sau đó, thêm vào nước cốt lá dứa 1/3 muỗng cafe muối và 1 muỗng canh dầu ăn cho vào nhào cùng 300gr bột. Nhồi thật đều tay đến khi bột dẻo, mịn và không bị chảy. Dùng màng bọc thực phẩm ủ từ 30–45 phút cho bột nghỉ.

- Phi thơm hành tím với dầu ăn rồi cho thịt băm vào xào, nêm vào 1/3 muỗng cafe hạt nêm, đảo đều tay.

- Tiếp đến, cho đậu xanh đã luộc chín vào xào chung, nêm thêm 1/3 muỗng cafe đường, 1 muỗng canh dầu ăn và hành lá cắt nhỏ. Trộn đều đến khi hỗn hợp kết dính lại thì tắt bếp, rắc vào 1/2 muỗng cafe tiêu.

Khi phần nhân đậu xanh và thịt nguội, dùng tay nặn thành từng viên tròn to cỡ quả trứng gà.

 

Xôi khúc nhân đậu xanh bùi 'béo ú ụ' nhân đậu xanh bùi béo, hòa với vị thịt băm xào tiêu caythơm nức mũi - Ảnh 3

  • Nấu xôi khúc:

- Gạo nếp sau khi sơ chế đem trộn với 1 muỗng cafe muối rồi để khoảng 15 phút cho ngấm.

- Bột nếp sau khi ủ, chia thành từng viên tròn như phần nhân đậu xanh. Lấy từng viên dàn mỏng, cho viên nhân đậu xanh thịt vào giữa, bọc lại cho kín rồi vo tròn. Làm tương tự đến khi hết phần bột nếp và nhân đậu.

- Sau khi làm xong, lăn từng viên bột qua một lớp mỏng gạo nếp, rải 1 lớp gạo nếp lên xửng hấp, nhẹ nhàng xếp viên bột vào xửng. Phần gạo nếp còn lại phủ đều lên trên.

 

Xôi khúc nhân đậu xanh bùi 'béo ú ụ' nhân đậu xanh bùi béo, hòa với vị thịt băm xào tiêu caythơm nức mũi - Ảnh 4

 

- Phủ một cái khăn sạch lên bề mặt để tránh hơi nước bốc lên rơi xuống làm xôi bị nhão. Hấp khoảng 45–60 phút là xôi chín.

  • Thành phẩm:

- Khi thấy bánh khúc mềm, hạt nếp căng mọng, dẻo đều là xôi đã chín. Lấy xôi ra đĩa, rắc hành phi lên trên rồi thưởng thức.

 

Xôi khúc nhân đậu xanh bùi 'béo ú ụ' nhân đậu xanh bùi béo, hòa với vị thịt băm xào tiêu caythơm nức mũi - Ảnh 5

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trịnh Huyền

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