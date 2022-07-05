Top 8 thực phẩm hạ huyết áp cực 'thần thánh' mà ai cũng nên biết

Bắt đầu bằng cách tập thể dục trong thói quen hàng ngày của bạn và giảm cân. Theo dõi vòng eo là cách tốt nhất để kiểm tra huyết áp. Nếu bạn có bất kỳ thói quen xấu nào như hút thuốc hoặc uống quá nhiều rượu, bạn cần phải bỏ chúng đi. Nếu lối sống của bạn quá căng thẳng, bạn cần thay đổi để giảm số lượng các tác nhân gây căng thẳng. Nhưng thay đổi quan trọng nhất mà bạn cần thực hiện là chế độ ăn uống của bạn. Dưới đây là một số món ăn giúp bạn cân bằng huyết áp trong thời gian ngắn.

Huyết áp cao là tình trạng nghiêm trọng và là một vấn đề khá phổ biến sau một độ tuổi nhất định. Thuốc có thể giúp ích một cách không tự nhiên, nhưng nếu bạn muốn kiểm soát huyết áp một cách tự nhiên và lâu dài, bạn nên thực hiện một số thay đổi trong lối sống. Những thay đổi này sẽ cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn và chăm sóc vấn đề huyết áp.

Các loại quả mọng như việt quất và dâu tây được phát hiện có chứa các đặc tính chống oxy hóa giúp kiểm soát huyết áp. Chúng làm món ăn nhẹ ngon ngọt giữa các bữa ăn chính và là bữa sáng khá no nếu bạn biến chúng thành sinh tố. Bạn cũng có thể thêm chúng vào bột yến mạch để thay đổi một chút.

Sô cô la đen

Món ngon ngọt này có thể làm giảm huyết áp của bạn vì nó được làm từ ca cao. Chọn một thương hiệu sô cô la đen tốt với hơn 70% và ăn nó mỗi ngày như một món tráng miệng. Đó sẽ là một cách tuyệt vời để kết thúc một ngày bằng cách ăn khoảng 28 gram sô cô la trước khi đi ngủ.

Lá rau xanh

Tất cả các loại rau lá xanh đều giàu nitrat giúp giảm huyết áp dần dần. Hãy bao gồm nhiều rau hơn trong chế độ ăn uống của bạn mỗi ngày dưới dạng cà ri, món hầm và các món bổ dưỡng.

Chuối

Kali đóng một vai trò thiết yếu trong việc giảm tăng huyết áp, được tìm thấy rất nhiều trong chuối. Những người bị huyết áp cao nên tiêu thụ nhiều Kali hơn. Nó có thể được tìm thấy trong quả bơ, nấm, khoai lang, cà chua, đậu,… Cố gắng bổ sung bất kỳ nguồn Kali nào ở trên vào chế độ ăn hàng ngày. Để một nải chuối trong rổ hoa quả và đặt ở phòng khách, nơi bạn có thể nhìn thấy chúng cả ngày. Nếu cảm thấy buồn miệng hoặc không có thời gian để chế biến một món ăn nhẹ, bạn có thể nhanh chóng lấy một quả chuối.

Chuối

Củ cải đường

Những người bị huyết áp cao nên bao gồm củ cải đường trong bữa ăn của họ. Bạn có thể uống nước ép củ cải đường vào bữa sáng hoặc thêm củ dền vào món salad và bánh mì.

Yến mạch

Bạn không bao giờ sai khi bổ sung yến mạch trong chế độ ăn uống của mình. Chúng có thể hỗ trợ bạn giảm cân đồng thời cung cấp cho bạn nhiều chất dinh dưỡng giúp bạn khỏe mạnh. Chúng dễ tiêu hóa và giàu chất xơ sẽ giúp giảm huyết áp trong hệ thống của bạn.

Tỏi

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm giúp cơ thể bạn xây dựng khả năng miễn dịch chống lại vi rút và giúp giảm huyết áp. Chiết xuất tỏi đã được chứng minh là có thể làm giảm cả hai loại huyết áp - huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương - nếu nó được tiêu thụ thường xuyên.

Giảm tiêu thụ muối (natri)

Natri được cho là nguyên nhân chính dẫn đến huyết áp cao, và cần cắt giảm lượng natri này ngay sau khi được chẩn đoán cao huyết áp. Cố gắng giảm khẩu phần ăn và luôn kiểm tra hàm lượng natri trước khi mua bất kỳ món ăn nhẹ nào. Hãy tạo thói quen kiểm tra các thành phần ghi trên hộp hoặc bao bì để không nạp nhầm natri vào cơ thể.