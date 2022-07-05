Top 8 thực phẩm hạ huyết áp cực 'thần thánh' mà ai cũng nên biết

Dinh dưỡng 05/07/2022 12:23

Huyết áp cao là tình trạng nghiêm trọng và là một vấn đề khá phổ biến sau một độ tuổi nhất định. Thuốc có thể giúp ích một cách không tự nhiên, nhưng nếu bạn muốn kiểm soát huyết áp một cách tự nhiên và lâu dài, bạn nên thực hiện một số thay đổi trong lối sống. Những thay đổi này sẽ cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn và chăm sóc vấn đề huyết áp.

Huyết áp cao là tình trạng nghiêm trọng và là một vấn đề khá phổ biến sau một độ tuổi nhất định. Thuốc có thể giúp ích một cách không tự nhiên, nhưng nếu bạn muốn kiểm soát huyết áp một cách tự nhiên và lâu dài, bạn nên thực hiện một số thay đổi trong lối sống. Những thay đổi này sẽ cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn và chăm sóc vấn đề huyết áp.

Bắt đầu bằng cách tập thể dục trong thói quen hàng ngày của bạn và giảm cân. Theo dõi vòng eo là cách tốt nhất để kiểm tra huyết áp. Nếu bạn có bất kỳ thói quen xấu nào như hút thuốc hoặc uống quá nhiều rượu, bạn cần phải bỏ chúng đi. Nếu lối sống của bạn quá căng thẳng, bạn cần thay đổi để giảm số lượng các tác nhân gây căng thẳng. Nhưng thay đổi quan trọng nhất mà bạn cần thực hiện là chế độ ăn uống của bạn. Dưới đây là một số món ăn giúp bạn cân bằng huyết áp trong thời gian ngắn.

Top 8 thực phẩm hạ huyết áp cực 'thần thánh' mà ai cũng nên biết - Ảnh 1
Những thực phẩm có thể giúp cân bằng huyết áp của bạn

Quả mọng

Các loại quả mọng như việt quất và dâu tây được phát hiện có chứa các đặc tính chống oxy hóa giúp kiểm soát huyết áp. Chúng làm món ăn nhẹ ngon ngọt giữa các bữa ăn chính và là bữa sáng khá no nếu bạn biến chúng thành sinh tố. Bạn cũng có thể thêm chúng vào bột yến mạch để thay đổi một chút.

Sô cô la đen

Món ngon ngọt này có thể làm giảm huyết áp của bạn vì nó được làm từ ca cao. Chọn một thương hiệu sô cô la đen tốt với hơn 70% và ăn nó mỗi ngày như một món tráng miệng. Đó sẽ là một cách tuyệt vời để kết thúc một ngày bằng cách ăn khoảng 28 gram sô cô la trước khi đi ngủ.

Lá rau xanh

Tất cả các loại rau lá xanh đều giàu nitrat giúp giảm huyết áp dần dần. Hãy bao gồm nhiều rau hơn trong chế độ ăn uống của bạn mỗi ngày dưới dạng cà ri, món hầm và các món bổ dưỡng.

Chuối

Kali đóng một vai trò thiết yếu trong việc giảm tăng huyết áp, được tìm thấy rất nhiều trong chuối. Những người bị huyết áp cao nên tiêu thụ nhiều Kali hơn. Nó có thể được tìm thấy trong quả bơ, nấm, khoai lang, cà chua, đậu,… Cố gắng bổ sung bất kỳ nguồn Kali nào ở trên vào chế độ ăn hàng ngày. Để một nải chuối trong rổ hoa quả và đặt ở phòng khách, nơi bạn có thể nhìn thấy chúng cả ngày. Nếu cảm thấy buồn miệng hoặc không có thời gian để chế biến một món ăn nhẹ, bạn có thể nhanh chóng lấy một quả chuối.

Top 8 thực phẩm hạ huyết áp cực 'thần thánh' mà ai cũng nên biết - Ảnh 2
Chuối

Củ cải đường

Những người bị huyết áp cao nên bao gồm củ cải đường trong bữa ăn của họ. Bạn có thể uống nước ép củ cải đường vào bữa sáng hoặc thêm củ dền vào món salad và bánh mì.

Yến mạch

Bạn không bao giờ sai khi bổ sung yến mạch trong chế độ ăn uống của mình. Chúng có thể hỗ trợ bạn giảm cân đồng thời cung cấp cho bạn nhiều chất dinh dưỡng giúp bạn khỏe mạnh. Chúng dễ tiêu hóa và giàu chất xơ sẽ giúp giảm huyết áp trong hệ thống của bạn.

Tỏi

Tỏi có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm giúp cơ thể bạn xây dựng khả năng miễn dịch chống lại vi rút và giúp giảm huyết áp. Chiết xuất tỏi đã được chứng minh là có thể làm giảm cả hai loại huyết áp - huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương - nếu nó được tiêu thụ thường xuyên.

Giảm tiêu thụ muối (natri)

Natri được cho là nguyên nhân chính dẫn đến huyết áp cao, và cần cắt giảm lượng natri này ngay sau khi được chẩn đoán cao huyết áp. Cố gắng giảm khẩu phần ăn và luôn kiểm tra hàm lượng natri trước khi mua bất kỳ món ăn nhẹ nào. Hãy tạo thói quen kiểm tra các thành phần ghi trên hộp hoặc bao bì để không nạp nhầm natri vào cơ thể.

5 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc do tỏi mang lại

5 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc do tỏi mang lại

Tỏi là một trong nhiều biện pháp tự nhiên mà mọi người luôn có trong nhà bếp của mình, mặc dù vậy, sau khi khám phá ra những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc mà nó mang lại, bạn có thể xem xét lại tần suất tiêu thụ loại thảo mộc này hàng ngày.

Xem thêm
Từ khóa:   cung cấp chất chống oxy hóa giảm tiêu thụ muối hỗ trợ giảm huyết áp tăng cường khả năng miễn dịch

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 49 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 53 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt