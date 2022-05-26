5 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc do tỏi mang lại

Tỏi là một trong nhiều biện pháp tự nhiên mà mọi người luôn có trong nhà bếp của mình, mặc dù vậy, sau khi khám phá ra những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc mà nó mang lại, bạn có thể xem xét lại tần suất tiêu thụ loại thảo mộc này hàng ngày.

Mặc dù những lợi ích của các biện pháp tự nhiên từng được coi là hàng đầu trong ngành y tế, nhưng thời gian đã thay đổi một cách đáng tiếc và mọi người cảm thấy họ đã nhầm tưởng rằng bất cứ thứ gì tự nhiên đều không có khả năng điều trị các tình trạng sức khỏe và bệnh tật. Tuy nhiên, thời thế đang thay đổi một lần nữa, và mọi người hiểu biết hơn về những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc mà các biện pháp tự nhiên mang lại.

Tỏi tự hào có hàm lượng dinh dưỡng đáng kinh ngạc bao gồm mangan, vitamin B6, vitamin C, selen, chất xơ và những chất khác. Khi xem xét các lượng vi lượng nhỏ hơn được tìm thấy trong tỏi, có thể kết luận rằng loại thực vật có vẻ bình thường thực sự chứa hoàn toàn mọi thứ bạn cần. Điều này có nghĩa là thêm tỏi vào chế độ ăn uống của bạn sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường vì việc bổ sung dinh dưỡng sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn một cách đáng kể.

2. Hạ huyết áp

Đột quỵ, đau tim và bệnh tim mạch đang là mối quan tâm ngày càng tăng trong thời đại ngày nay. Tuy nhiên, việc tận dụng những lợi ích sức khỏe liên quan đến tỏi được khuyến khích cho những người đang chiến đấu với huyết áp cao như một biện pháp thay thế tự nhiên. Điều này là do một liều lượng cao của loại thảo mộc, khoảng bốn tép mỗi ngày, sẽ làm giảm huyết áp đáng kể.

3. Cải thiện mức cholesterol

Lợi ích của việc cải thiện mức cholesterol còn kéo dài hơn nhiều so với việc thông tắc các động mạch đơn thuần vì lợi ích sức khỏe hấp dẫn này sẽ làm giảm khả năng phát triển bệnh tim. Hơn nữa, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù tỏi có thể làm giảm đáng kể mức cholesterol có hại, nhưng nó không ảnh hưởng đến cholesterol tốt. Vì vậy, tỏi sẽ là một giải pháp khôn ngoan hơn nhiều so với các loại thuốc thương mại thường dẫn đến một số tác dụng phụ đáng tiếc.

Cải thiện mức cholesterol

4. Chất chống oxy hóa có lợi

Oxy hóa có thể làm tăng quá trình lão hóa và dẫn đến các tình trạng sức khỏe liên quan đến tuổi tác như Bệnh Alzheimer, tuy nhiên trong tỏi có chứa chất chống oxy hóa giúp giảm thiệt hại từ viễ oxy hóa. Do đó cơ chế bảo vệ cơ thể của bạn ngăn ngừa tác hại của quá trình oxy hóa sẽ được hỗ trợ tối ưu. Trong khi việc ngăn ngừa các tình trạng liên quan đến tuổi tác khá hấp dẫn, chất chống oxy hóa sẽ cung cấp các lợi ích sức khỏe bổ sung, từ tăng khả năng chữa lành vết thương đến giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về não.

5. Giảm mệt mỏi

Tỏi cũng được sử dụng như một chất nâng cao hiệu suất. Điều này là do tỏi có một khả năng kỳ lạ giúp giảm mệt mỏi khi khối lượng công việc tăng đáng kể. Mặc dù lợi ích này có thể là do hàm lượng dinh dưỡng cao cùng với việc giảm nguy cơ mắc các bệnh về não, nhưng sẽ là tốt hơn nếu bạn thường xuyên bổ sung tỏi vào chế độ ăn uống của mình.

Bổ sung chế độ ăn uống của bạn

Không phải ai cũng có thể dành thời gian và nỗ lực cần thiết để thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng, mặc dù điều này không có nghĩa là bạn sẽ không thể tận dụng những lợi ích sức khỏe của tỏi. Nếu các giải pháp tiết kiệm thời gian như chuẩn bị bữa ăn không đủ để biến một chế độ ăn uống cân bằng thành hiện thực, bạn có thể cân nhắc việc bổ sung tỏi chất lượng cao.