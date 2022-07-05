Bánh mì cuộn bơ nướng mềm dai dai - nức mũi mùi thơm!

Món ngon mỗi ngày 05/07/2022 10:30

Làm bánh mì mềm xốp thơm bơ, mềm mềm, dai dai, chấm sữa siêu ngon

Bánh mì cuộn bơ

Bánh mì cuộn bơ nướng mềm dai dai - nức mũi mùi thơm! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Phần vỏ bánh: 

  • 80ml sữa tươi
  • 20gr đường
  • 3gr men
  • 150gr bột mì số 13
  • 2gr muối
  • 20gr bơ lạt

Phần quét trong bánh:

  • 15gr bơ lạt
  • 8gr đường

Phủ mặt bánh:

  • 1 lòng đỏ trứng gà

Cách làm:

- Cho sữa tươi, đường và men vào âu, khuấy nhẹ cho đều rồi cho tiếp phần còn lại của phần vỏ bánh, sau đó nhào hỗn hợp trên bằng tay tầm 7-8 phút cho đến khi không còn bột khô

- Vo tròn ủ khăn hoặc màng bọc trong âu tầm 1 tiếng cho bột nở gấp đôi.

- Sau đó mang bột ra ấn xẹp bọt khí và cán bột bằng cây lăn cho bột thành hình chữ nhật khoảng 20x60 cm. - Sử dụng chổi silicon quét đều 15gr bơ đã mềm, rắc đều 8gr đường khắp bề mặt miếng bột.

- Cuộn miếng bột lại như cuộn chiếu, sau đó cắt khúc to nhỏ tuỳ ý

- Sau khi cắt khúc ta cho vào khuôn nướng bánh cupcake và phủ khăn ủ thêm 30 phút cho bột nở gấp đôi.

- Làm nóng lò nướng trong 15 phút với 170 độ. 

- Khi bánh ủ xong thì đánh tan 1 lòng đỏ và quết lên mặt bột, sau đó cho vào lò nướng 170 độ trong 17 phút là xong

 

Bánh mì cuộn bơ nướng mềm dai dai - nức mũi mùi thơm! - Ảnh 2

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

Nguồn: Fb Trang Tura

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