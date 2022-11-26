Bí kíp rán trứng "ngon bá cháy" - món ăn đơn giản nhưng vét sạch nồi cơm lúc nào chẳng hay

Chỉ cần thêm những nguyên liệu này, món trứng rán của bạn vừa mềm xốm, hương vị vô cùng tuyệt vời khó mà quên được.

Trứng rán là lựa chọn hàng đầu cho những ngày lười, không biết sẽ ăn gì. Chế biến trứng rán đừng chỉ làm theo cách thông thường, bạn hãy thêm những nguyên liệu này trong lúc rán trứng món ăn sẽ 'nâng lên' một tầm cao mới, ăn với cơm nóng hay bánh mì nghiện lúc nào chẳng hay.

Bơ

Nếu trong tủ lạnh có sẵn bơ, bạn hãy dùng nguyên liệu này để rán trứng. Bỏ thêm một ít bơ tan chảy vào trứng rồi đánh thật kỹ. Nó sẽ tạo thêm một lớp đệm giữa các protein trứng, khiến trứng mềm hơn, mịn hơn. Ngoài ra, bơ cũng giúp món trứng có vị béo ngậy hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nước

1-2 thìa nước cho vào hỗn hợp 2 quả trứng đánh kỹ có thể giúp tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong thành phẩm món trứng tráng. Việc bổ sung nước giúp làm chậm quá trình chín của trứng và gia tăng thời gian nấu, giúp cho các phân tử trong trứng giãn nở được nhiều hơn, kết quả là món trứng sẽ nhiều và xốp hơn thậm chí gấp đôi so với cách rán thông thường.

Nhiều chị em có thể lo ngại việc cho nước vào trứng sẽ làm loãng hỗn hợp trứng nhưng thực tế, phần lớn lượng nước này khi chiên rán sẽ bốc hơi.

Ảnh minh họa: Internet

Bột nở

Cho thêm 1/4 thìa bột nở vào 2 quả trứng đánh kỹ rồi khuấy đều cũng là một trong những bí quyết giúp món trứng được mềm xốp, có thể nở gấp đôi so với trứng rán bình thường. Lưu ý, bạn nên để dầu nóng già mới đổ trứng vào rán và giữ nguyên lửa lớn để trứng nở to.

Tinh bột

Bạn hãy cho 1 thìa tinh bột, 1 xíu muối và nước nguội vào bát. Đánh đều cho các nguyên liệu tan hết. Sau đó, đổ nước tinh bột vào bát trứng và khuấy đều. Cách này sẽ giúp trứng mềm, bông xốp và không bị khô sau khi chiên.

Nước cốt chanh

Cho thêm vào hỗn hợp 2-3 giọt nước cốt chanh trước khi đánh trứng cũng là mẹo hay ít người biết. Nước cốt chanh sẽ giúp trứng sau khi rán xốp mềm, có mùi thơm đặc trưng và màu vàng đẹp mắt.

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