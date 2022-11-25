Món ngon mỗi ngày: những ngày nắng nóng, muốn bàn cơm thanh đạm thì thử thêm những món canh này vào thực đơn

Mướp đắng là nguyên liệu nấu ăn cũng là một vị thuốc rất tốt. Loại quả này có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, đặc biệt có hiệu quả với những người bị chứng nhiệt miệng. Canh mướp đắng nhồi thịt vừa mát, vừa bổ, rất thích hợp với những ngày nắng nóng.

Bí đao được biết đến như thực phẩm có vị ngọt, tính mát, không chứa chất béo, giàu chất xơ và các chất vi lượng nên có tác dụng cực kỳ tốt trong việc giảm cân và làm đẹp da. Vì thế món canh bí đao không chỉ thích hợp trong những ngày nóng bức mà còn là món ăn thích hợp cho chị em nào đang muốn giảm cân. Canh bí đao nấu sườn với vị thanh, mát của bí hòa quyện với nước canh ngọt từ sườn chắc chắn sẽ giúp gia đình bạn có một bữa cơm thật ngon lành.

Canh hoa thiên lý

Hoa thiên lý là một nguyên liệu có tác dụng giải nhiệt, cải thiện giấc ngủ. Bạn có thể dùng hoa thiên lý để nấu canh với mọc hoặc thịt băm đều rất ngon.

Ảnh minh họa: Internet

Canh cua khoai sọ rau muống

Một bát canh với thịt cua đóng tảng, gạch cua thơm lừng, khoai sọ bùi dẻo, rau muống giòn ngon. Món này ăn cùng cà pháo, thịt rang cháy cạnh thì bao ký ức hương xưa vị cũ về món ngon Hà thành ùa về.

Chú ý nên chọn rau muống nước mềm khi nấu canh sẽ xanh non. Bí quyết để gọt vỏ khoai sọ không bị ngứa là nên đeo găng tay gọt khô hoặc luộc rồi bóc vỏ. Phần gạch cua tùy theo khẩu vị mỗi gia đình và vùng miền chưng hoặc cho vào trực tiếp đều ngon.

Canh rau dền nấu tôm

Rau dền có vị ngọt mát, tác dụng thanh nhiệt, mát gan, ích khi. Kết hợp với tôm sẽ giúp tăng cường dinh dưỡng, bổ máu, kích thích tiêu hóa. Đây là món canh dân dã, dễ nấu, thích hợp với mâm cơm mùa hè.

Ảnh minh họa: Internet

Canh cà chua

Cà chua cũng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Vị chua ngọt dịu của cà chua rất thích hợp cho những bữa cơm ngày nắng nóng. Bạn có thể nấu canh cà chua với thịt, trứng, sườn lợn... hoặc kết hợp với một số loại nấm, rau củ để có bát canh thanh mát cho bữa cơm mùa hè.