Bầu tháng thứ 2 nên ăn gì? - Lời khuyên mà mẹ bầu nên biết

Dinh dưỡng 30/05/2022 18:01

Trong quá trình thai kỳ muốn con phát triển tốt thì người mẹ cần phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Hơn nữa giai đoạn này thai nhi sẽ hình thành và phát triển các cơ quan của cơ thể cũng như hệ thần kinh. Chính vì vậy mẹ muốn con thông minh, khỏe mạnh thì cần cân nhắc chế độ ăn uống đảm bảo đủ chất, lành mạnh. Vậy bầu tháng thứ 2 nên ăn gì? Dưới đây là một và lời khuyên hữu ích từ các chuyên gia y tế mà mẹ bầu nên biết.

Những thông tin về dinh dưỡng cho mẹ bầu không thể bỏ qua

Dưới đây sẽ là một số thông tin về nguyên tắc dinh dưỡng cho mẹ bầu tháng thứ 2 mà bạn không thể bỏ qua:

  • Điều chỉnh chế độ ăn uống thích hợp: thai kỳ là một khoảng thời gian nhạy cảm, bất cứ bất cẩn nào trong chế độ ăn cũng có thể khiến bé bị ảnh hưởng. Chính vì vậy các mẹ cần xây dựng một chế độ ăn lành mạnh để bé có đủ chất để phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn thể chất.
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  • Tránh xa thực phẩm có hại: cụ thể các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra lời cảnh báo về việc lạm dụng chất kích thích như thuốc lá, rượu bia đối với phụ nữ đang mang thai. Khi mẹ bầu sử dụng chúng thì cũng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến bé, lâu dần có thể khiến con bị dị tật, tim bẩm sinh,...
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  • Không nên ăn kiêng quá mức: bình thường thai phụ sẽ bị nghén, khó ăn vì thế nếu thèm thì hãy cứ ăn một lượng vừa phải. Bởi vì đôi khi ăn kiêng sẽ khiến mẹ bị giảm cân dẫn đến giảm hấp thu sắt, axit folic, vitamin,...

Bầu tháng thứ 2 nên ăn gì?

Thông thường sang tháng thứ 2 thì thai phụ sẽ vẫn còn biểu hiện nghén, thậm chí nhiều người còn bị nghén nặng hơn. Chính vì vậy gia đình và chính mẹ bầu cần phải cố gắng điều chỉnh lại chế độ ăn uống để cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho con.

Bầu tháng thứ 2 nên ăn gì? - Lời khuyên mà mẹ bầu nên biết - Ảnh 3

Theo các chuyên gia dinh dưỡng cho mẹ bầu thì một chế độ ăn đầy đủ phải bao gồm:

  • Sắt

Việc bổ sung sắt sẽ giúp cung cấp đầy đủ oxi cho cả mẹ và bé đồng thời giảm bớt hiện tượng ốm nghén, mệt mỏi trong tháng thứ 2. Chất sắt sẽ có nhiều trong thịt, cá, hải sản, rau xanh có màu đậm, trái cây, ngũ cốc. Hàm lượng sắt tốt nhất mà thai phụ cần nạp vào cơ thể là khoảng 27mg/ ngày.

Bầu tháng thứ 2 nên ăn gì? - Lời khuyên mà mẹ bầu nên biết - Ảnh 4
  • Canxi

Phụ nữ trong tháng thứ 2 của thai kỳ cần bổ sung lượng canxi đầy đủ để bé có thể phát triển toàn diện hệ xương. Không chỉ vậy canxi còn giúp xương khớp của mẹ chắc khỏe hơn, chịu được sức nặng của sự biến đổi trong từng giai đoạn thai kỳ. Một số thực phẩm giàu canxi có thể kể đến như phô mai, trứng, sữa, rau xanh, ngũ cốc, cá,... Trung bình 1 ngày các mẹ nên bổ sung 1g canxi.

  • Axit folic

Phụ nữ mang thai trong tháng thứ 2 rất cần bổ sung vi chất axit folic để giảm thiểu tối đa nguy cơ xảy ra các dị tật bẩm sinh của ống thần kinh cho bé. Các thực phẩm có thể bổ sung axit folic đó là rau xanh, hoa quả, ngũ cốc, các loại đậu,... Hàm lượng trung bình 1 ngày cần thiết cho thai phụ là 400 đến 800 microgram.

Bầu tháng thứ 2 nên ăn gì? - Lời khuyên mà mẹ bầu nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

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