Đậu phụ có thể chống ung thư nhưng nếu kết hợp với 7 loại thực phẩm chẳng khác nào hại thân và 'tổn thọ'

Dinh dưỡng 20/04/2023 06:30

Đậu phụ là một loại thực phẩm vô cùng có lợi vì chứa nhiều dưỡng chất. Tuy nhiêu nhiều chuyên gia dinh dưỡng tiết lộ rằng đừng nên thêm những loại thực phẩm này nấu với đậu phụ thì có thể nguy hại cho sức khỏe.

Măng

Thành phần dinh dưỡng của đậu phụ rất giàu canxi và magiê, tuy nhiên trong măng lại có chứa một số chất khiến cho thành phần canxi trở nên khó hấp thu dễ tạo thành sỏi thận, không tốt cho sức khỏe. Chính vì vậy, khi nấu ăn chúng ta không nên kết hợp hai thực phẩm này với nhau.

Đậu phụ có thể chống ung thư nhưng nếu kết hợp với 7 loại thực phẩm chẳng khác nào hại thân và 'tổn thọ' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sữa bò

Nếu đang ăn đậu phụ, tốt nhất bạn không nên uống kèm sữa bò vì hai thực phẩm này đại kỵ, nếu ăn chung hai thực phẩm này sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai, gây ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi của cơ thể.

Mật ong

Ăn đậu phụ với mật ong sẽ dễ gây tiêu chảy. Ngoài ra, trong mật ong chứa nhiều enzym còn đậu phụ chứa nhiều chất khoáng. Vì thế khi ăn chung hai thực phẩm này với nhau sẽ sinh ra phản ứng không tốt cho cơ thể.

Đậu phụ có thể chống ung thư nhưng nếu kết hợp với 7 loại thực phẩm chẳng khác nào hại thân và 'tổn thọ' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hành lá

Khi nấu ăn, rất nhiều người thường bổ sung hành lá vào món đậu phụ nhưng thực tế hành và đậu là 2 món kỵ nhau. Trong hành có chứa axit oxalic khi kết hợp cùng với canxi trong đậu phụ sẽ tạo thành canxi oxalat, một chất có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu canxi của cơ thể và dễ tạo sỏi. Tốt nhất nên hạn chế ăn hành lá cùng đậu phụ.

Hành tây và rau bina

Trong đậu phụ rất giàu canxi còn trong rau bina và hành tây rất giàu axit oxalic. Ăn đậu phụ với rau bina hoặc hành tây sẽ làm cho canxi trong đậu phụ kết hợp với axit oxalic sẽ tạo thành hiện tượng canxi oxalat tích tụ. Điều này không chỉ làm giảm tác dụng bổ sung canxi của đậu phụ, mà còn dễ dẫn đến bệnh sỏi.

Thịt dê

Theo Đông y, đậu phụ có vị ngọt, hơi hàn trong khi đó, thịt dê lại đại nhiệt động hỏa, tác dụng ngược lại với đậu phụ. Do đó, nếu bạn ăn trường kỳ hai thứ này cùng với nhau sẽ phát sinh bệnh vàng da và phù chân.

Quả hồng xiêm

Theo Y học Trung Quốc, đậu phụ và hồng xiêm khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành sỏi trong dạ dày gây đầy bụng, đau bụng, nôn mửa, trường hợp nặng có thể gây xuất huyết dạ dày, nguy hiểm đến tính mạng.

Đậu phụ có thể chống ung thư nhưng nếu kết hợp với 7 loại thực phẩm chẳng khác nào hại thân và 'tổn thọ' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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