Ăn gì, uống gì để đẹp như Hòa Minzy, hé lộ cách giảm 10kg cùng vòng eo thon mà chẳng cần đến phòng tập

Không ít chị em đã phải “ngốn” một đống tiền cho các phòng gym và những viên thuốc giảm cân nhưng chẳng hiệu quả. Rút kinh nghiệm bản thân, Hòa Minzy không ngại chia sẻ các bí quyết giữ dáng an toàn để chị em cùng đẹp.

“Mẹ 1 con” Hòa Minzy khiến khán giả ngưỡng mộ bởi thân hình cân đối dù là trước hay sau sinh. Thế nhưng, mấy ai biết được, khi mới bước chân vào showbiz Hòa Minzy từng nặng 52kg khiến cô nhiều lần bị "dìm hàng" khi mặc những bộ đồ cắt xẻ gợi cảm. Chính vì vậy, Hòa Minzy đã có một cú lột xác ngoạn mục khi thành công giảm 10kg và 10cm vòng eo mà không cần đến phòng tập gym.

Hòa Minzy từng khổ sở, ám ảnh bởi cân nặng và tìm đến cách giảm cân bằng thuốc, vừa không giảm được cân nào còn xảy ra phản ứng do tác dụng phụ. Sau thất bại từ thuốc giảm cân, Hòa Minzy chuyển sang chế độ giảm cân khoa học hơn bằng cách ăn gạo lứt, rau củ và thịt, cá và rau củ. Tuy nhiên, do công việc bận rộn giờ giấc ăn uống lại thất thường nên thực đơn ép cân của Hòa Minzy này nhanh chóng bị thất bại. Đương nhiên Hòa Minzy không dừng lại, ở lần giảm cân thứ 3 cô đã thành công bằng thực đơn ăn kiêng hướng đến sự giảm cân từ từ nhưng bền vững và không khiến cơ thể mệt mỏi. Thực đơn một ngày của cô gồm có:

Bữa sáng: Uống 350ml nước chanh muối và đợi 30p. Sau 30p uống thêm 1 cốc nước suối nhỏ rồi chờ 15p sau đó ăn sáng bình thường. Sau khi ăn sáng 30 phút thì ăn thêm hoa quả, đặc biệt là chuối. Tuyệt đối không ăn hoa quả ngay sau khi ăn để tránh làm giảm sự hấp thụ dinh dưỡng. Bữa trưa: Ăn khoai lang luộc chín để nguội, sau khi ăn 30 phút thì ăn thêm 1 quả chuối. Bữa chiều: 5h30 ăn khoai lang luộc và kết thúc bữa chiều lúc 6h. Sau 6h tối chỉ được ăn rau luộc, nước rau hoặc 1 quả táo và chuối. Nghiêm cấm ăn tinh bột và những món ăn nhanh nhiều calo. Bên cạnh chế độ ăn uống thực đơn giảm cân của Hòa Minzy còn khuyến khích người ăn kiêng giảm cân nên bổ sung đủ nước 1 – 2 lít nước/ngay. Đồng thời không nên ngồi một chỗ mà nên chạy nhảy để tăng hiệu quả giảm cân đốt cháy mỡ thừa. Nhờ quá trình nỗ lực của bản thân, cô nàng đã thành công giảm xuống 42kg và vòng eo đạt chuẩn 55cm. Với chỉ số cân nặng và số đo này Hòa Minzy xứng đáng trở thành một trong những mỹ nhân nóng bỏng nhất showbiz Việt hiện nay đồng thời truyền cảm hứng đến cho các chị em nỗ lực hơn trên con đường giảm cân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/an-gi-uong-gi-de-dep-nhu-hoa-minzy-he-lo-cach-giam-10kg-cung-vong-eo-thon-ma-chang-can-den-phong-tap-476134.html